В нашия забързан свят успешното справяне със задачи и вземането на правилни решения става все по-трудно.

Въпреки че всеки от нас се стреми към развитие и самоусъвършенстване, понякога несъзнателно подкопаваме шансовете си за успех с навици, които изглеждат безобидни. Те обаче могат значително да повлияят на способността ни да мислим ясно и продуктивно.

Дигиталният невропсихолог Малина Стелар говори за пет навика, които могат да ни направят по-малко умни и да ни попречат да постигнем целите си. Как можем да избегнем капаните, които могат да възпрепятстват пътя ни към личностно и професионално израстване?

№1: Не отлагай днешната работа за утре

Отлагането е ситуация, в която осъзнаваме необходимостта да завършим важни задачи, но умишлено ги отлагаме, превключвайки към второстепенни задачи.

Например, вместо да решим важен проблем, включваме телевизора или се потапяме в социалните мрежи. В този момент се случва следното: енергията ни се изразходва за притеснения за недовършена задача. Мозъкът губи фокус върху основното, което ни подтиква да избягваме отговорност. Ако това продължава с месеци, способността за концентрация постепенно се губи.

№2: Много дини под една мишница

Поемането на много задачи или както казва народът – да нарамиш няколко дини под мишница, е ситуация, в която човек постоянно превключва между задачи, без да довърши започнатото. В резултат на това се наблюдава липса на фокус - липса на дълбока концентрация върху едно нещо. Въпреки видимата активност качеството на всички задачи страда и в резултат на това човек не постига желаните резултати.

Ето защо е изключително важно да поддържате фокус върху една цел и да се движите в нейната посока, без да се разсейвате от други задачи, докато текущата не бъде завършена.

№3: Спокойствие и само спокойствие

Спокойствие и само спокойствие – пълничкият летящ мъж в разцвета на силите си Карлсfн му е хванал цаката - мнозина са в режим на вечна надпревара и се страхуват от паузи. Въпреки това именно в моменти на тишина и спокойствие мозъкът обработва информация и ражда прозрения. Без паузи и дълбока почивка, образуването на нови невронни връзки се нарушава, което ограничава нашите възможности.

Ето защо е толкова важно редовно да отделяте време за релаксация, медитация, почивка и музика - това не е лукс, а необходимост за развитието на мисленето и креативността. Планирайте „тихи часове“: 15 минути на ден без джаджи, задачи и шум. Това ще увеличи производителността повече от претоварването с много ангажименти, а мозъкът ще ви благодари с нови идеи.

№4: Чакай да ти подшушна какво научих

Следващото нещо, което ни прави по-глупави ден след ден, е склонността към клюки и негативни разговори. Когато човек се фокусира върху негативните аспекти, той неволно започва да живее по чужд сценарий, пренебрегвайки собствения си живот.

Това формира в подсъзнанието отношението, че светът е враждебно и трудно място, а самият човек е жертва на обстоятелствата. Вместо да се фокусира върху саморазвитието, човек се концентрира върху безполезна информация, като по този начин се програмира за трудности и неуспехи.

№5: Игнориране на тялото

Нашето тяло е ключът към всичко. Ако в него няма енергия (а това се случва, когато ядем каквото ни попадне, не спазваме режим и се движим малко), тогава настъпва застой. Енергията е движение. Затова е много важно да се движим редовно, да правим дихателни практики, да спортуваме и да се грижим за тялото. Всичко това е, за да имаме яснота и на мислите.

Важно е да запомните: тялото и умът са единна система. Тези прости стъпки не изискват радикални промени, но когато се прилагат систематично, те ще създадат основа за енергия, която ще трансформира не само тялото ви, но и качеството ви на живот.

Кристи Красимирова