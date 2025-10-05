Н еделята ще започне със студ и мъгли, но ще завърши с меко слънце и приятни есенни температури – това съобщиха синоптиците от НИМХ.

В равнините и котловините сутринта ще има мъгла и слана, а в София термометрите ще показват около нула градуса. По Черноморието обаче ще бъде доста по-меко – между 9° и 11°, а през деня там ще е предимно слънчево с температури около 20°.

Следобед ни очаква спокойно време с максимални температури между 16° и 21°, идеално за разходка или кратко пътуване.

⚠️ Вечерта обаче времето ще се промени рязко – от запад ще нахлуят облаци, а през нощта срещу понеделник в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които ще се разширяват през следващите дни.

⛰️ В планините ще е слънчево до следобед, но по високите върхове привечер ще завали сняг над 2200 метра.

От понеделник започва по-мрачен и влажен период – с облаци, вятър и дъждове, особено в Централна и Източна България. Максималните температури ще паднат до 10–15°, но в източните райони ще се задържат около 18–20°.

📍 Картата на НИМХ е изцяло зелена – засега няма опасни явления, но чадърът ще е полезен в началото на седмицата.