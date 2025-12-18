К онсултациите с президента продължават четвърти ден.

Днес на разговори с Румен Радев са поканени представители на „Алианс за права и свободи“ от 10 ч., а час и половина по-късно – и от парламентарната група на МЕЧ.

„Мнението на нашата парламентарна група е, че практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент, имайки предвид че повече от 130 представители на този парламент подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото. Практически невъзможно е съставянето на такъв кабинет“, заяви Хайри Садъков.

Той допълни, че следващият важен момент е недопускане на манипулации в предстоящ изборен процес.

От партията призоваха президента да се включи в процеса за търсене на честни и прозрачни избори.

Те държат на машинно гласуване.