С воеобразен неофициален рекорд по отношение на задържането на студенти в България бележи образователната ни система тази година. Това лято записаните студенти само в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (СУ) са повече от записаните за обучение българи в предпочитаните чуждестранни дестинации – Нидерландия, Германия и Великобритания.

Това стана ясно на среща на образователния министър Красимир Вълчев в Народното събрание (НС) с ректора на СУ проф. Георги Вълчев, която се проведе миналата седмица. На нея присъстваха още председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов и заместник-председателят на парламента от квотата на ГЕРБ - Костадин Ангелов.

„Хубаво е, че постигаме целта си и действително все повече студенти остават в България, говорим за най-добрите ученици, които най-вече предпочитат СУ“, коментира Красимир Вълчев. От Министерството на образованието и науката (МОН) отчитат, че влияние за това има и концепцията за безплатно обучение в някои специалности и допълнителните стипендии.

Успех

Като още по-голям успех обаче може да се отчете, че за първи път от десет години насам изцяло е запълнен приемът в специалност „Физика“ в СУ. Ръст има в инженерните и техническите специалности, а приемът за медицински сестри се е увеличил с 36 процента.

„Трябва ни много повече от 36%, но всичко е благодарение на това, че освободихме от такси и максимално стимулирахме. Имаме увеличение на студентите в инженерните специалности, не само компютърни системи, но и машинно инженерство, общо инженерство, транспорт, природо-математическите професионални направления - които стимулираме“, отчете министър Вълчев. Проф. Георги Вълчев допълни: „В специалност „Физика“ за първа година са се записали 184 бройки, това не се е случвало от 10 години“.

Сграда

В контекста на стимулирането на техническите специалности може да се приеме и новината, че правителството ще осигури нова сграда за Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС) в София Тех Парк. Предвижда се Министерският съвет (МС) да вземе решение, с което ще се размени сграден фонд между Министерството на отбраната (МО) и Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това ще позволи да се обособи нова сграда за ТУЕС, а заедно с това и МИР да се премести в Тех Парка. Това е още една стъпка за обособяването на единен иновационен хъб на територията на София Тех Парк. Така на едно място ще бъдат ситуирани технологично и математическо училище, Институтът INSAIT, Институтът по иновации в отбраната, надграденият суперкомпютър Discoverer, новата фабрика за AI – BRAIN ++, Българската агенция за инвестиции, Министерството на иновациите и растежа, служителите в лабораториите и инкубатора, както и високотехнологични фирми.

Кадри

Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че училището, което подготвя кадри за ИТ сектора, е съществена част от екосистемата и генератор на таланти за българския технологичен сектор. Директорът на ТУЕС Веселка Христова посочи, че всяка година в училището се дипломират около 100 випускници, които се реализират успешно в България. „Нашите ученици са професионално подготвени, ориентирани и готови активно да се включат в IT сферата като квалифицирани специалисти“, каза тя. По думите ѝ обаче броят им е недостатъчен за нуждите на бизнеса. Тя посочи, че тази година училището за първи път въвежда паралелка „Програмиране на изкуствен интелект“. Интересът към нея е много голям, като балът за кандидатстване е 481 точки от 500 възможни.

55% от завършилите ТУЕС продължават образованието си в Техническия университет – София (ТУ), звено към който е самото училище. То работи с менторството на преподаватели от ТУ и е пример за добра колаборация между училище, университет и бизнес. Голяма част от възпитаниците на ТУЕС, които избират да завършат висше образование в чужбина, впоследствие също се връщат в България и се реализират в IT сектора тук. „Заедно създаваме гъвкави учебни програми, гъвкаво се променят и благодарение на това се постига високо качество“, посочи Христова.

Студентите по „Право“ задочно обучение в СУ спечелиха окончателно делото, което ще даде възможност и на студентите в платена форма на обучение да получават стипендии за образователни резултати. Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени разпоредба от 2000 г., която ограничаваше това право. Производството се гледа повторно, след като петчленен състав на ВАС прие, че първоинстанционният състав, отменил веднъж вече разпоредбата, го е направил поради нарушение на процедурата по приемането на постановлението, но не е разгледал доводите за противоречието ѝ със закона.

Сега съставът окончателно отмени чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление № 90 от 26 май 2000 г. на Министерския съвет за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, в частта, относно израза „с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование“.

Според върховните съдии в противоречие със Закона за висшето образование (ЗВО) с тази разпоредба се определя, че стипендии се отпускат само на студентите, учащи се по държавна поръчка. „В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани, с което се нарушава принципът на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България“, заявява ВАС.

„Не следвайте сляпо учебните програми – ако едно дете не знае български език или например таблицата за умножение, е безсмислено да се правят опити да му се преподават по-сложни знания. Учителят трябва да спре, да се върне и да работи, докато не види, че базовите дефицити са преодолени“. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев по време на посещение в ОУ „Капитан Петър Пармаков“ в Градец, община Котел. Селото е сред населените места с най-голям брой деца от уязвими групи. В училището се обучават 408 ученици и 152 деца в задължително предучилищно образование.

„Работата по Механизма по обхват и задържане на децата в училище е трудна и понякога неблагодарна, но когато сме упорити, резултатите не закъсняват“, каза още Вълчев и допълни: „Ако обхванем децата от уязвими групи още от детската градина, е много по-голям шансът да се интегрират и да завършат успешно образованието си“. Той подчерта, че кметовете са сред най-важните в този процес, а Градец е положителен пример как местната власт и училището работят ръка за ръка.

