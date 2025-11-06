О сем непълнолетни лица, на възраст между 16 и 18 години, са с обществено порицание заради подадени фалшиви сигнали на спешния номер 112. Това посочиха за „Телеграф“ от Дирекция „Национална система 112“ – МВР. Оттам посочиха, че за година са образувани 567 административно-наказателни дела, като са санкционирани 227 души в периода октомври 2024 г. - октомври 2025 г.

Глоби в размер от 200 до 1000 лева са наложени на 137 граждани, ползвали спешния телефон не по предназначение, а други 38 са сключили споразумение за по-ниска глоба.

14 податели на злоумишлени неверни сигнали са санкционирани с глоби от 2000 до 5000 лева. На 30 граждани са наложени глоби от 10 000 лева за неверни сигнали за помощ, за които са мобилизирани екипи на службите за спешно реагиране. 223 граждани са предупредени писмено, че при повторна злоупотреба ще им бъде наложена санкция.

В рамките на седем минути жител на град Сливен подава две фалшиви повиквания – за сбиване с пострадали и за силна музика, нарушаваща обществения ред. За разходването на два полицейски и един медицински екип подателят е с наложена глоба от 10 200 лева. Глоба е наложена и на гражданин, решил да се пошегува с приятел, изпращайки в дома му екип на Спешна медицинска помощ.

Предадени на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са 27 ученици, които са се шегували или са подавали неверни сигнали на спешния телефон.

Спешна помощ влезе и в автомобилите. Е-кол повикването, което съществува от 2017 г., позволява модерните автомобили да подават сигнал към 112. Изпратената информация съдържа мястото на инцидента, модела на автомобила, дори горивото на автомобила.

Регистрирани са над 4000 сигнала от пътнотранспортни произшествия, но половината от сигналите не са реални. На спешния номер се приемат сигнали и от хора, страдащи от слухови и говорни увреждания, като сигналът може да се изпрати чрез специално приложение.

