Г ъвкави ограничения в 4-километров участък от пътя Мездра – Ботевград постави АПИ в неделя, след като ден по-рано там стана поредната тежка катастрофа с шестима ранени. Заради неправилно и рисково изпреварване станаха два тежки челни сблъсъка на около 100 метра един от друг на същия път.

ОКЪРВАВИХМЕ Я: Първа жертва на новата отсечка Мездра-Ботевград, има и ранени деца! (СНИМКИ+ВИДЕО)

При първия инцидент ТИР и лек автомобил се сблъскаха, две деца и баща им бяха сериозно ранени.

Безопасно

И тримата са в болнично заведение и вече са без опасност за живота. По-късно при челен удар между два леки автомобила трима души пострадаха в района на 177-ия километър на пътя между Мездра и Ботевград. Те също бяха откарани за преглед в лечебно заведение.

В неделя от сутринта в района на Лютидол започна поставянето на колчета или т.нар. „гъвкави ограничители“ на пътя с цел ограничаване на възможностите за неправилно престрояване и изпреварване, както и с оглед повишаване на безопасността на движението в този невралгичен пътен участък.

Проблем

Предвижда се освен колчета в отсечката да бъдат монтирани и допълнителни знаци, сигнализиращи участъка с двупосочно движение, допустимата скорост и забраната за изпреварване. От Пътна полиция пък са поели ангажимент да поставят патрули с камери, които да съблюдават за спазването на ограниченията на скоростните режими. Поставянето на такива ограничители обаче остава сериозен проблем през зимата, когато пътят се почиства от снега и често почистващите машини ги повреждат.