Н овата отсечка между Мездра и Ботевград взе първата си жертва, след като имаше ранени деца от първия удар съвсем близо до втория - между тир и лека кола.

птп
Bulnews

Втората за деня катастрофа, само на стотина метра от първата, затруднява движението по новия скоростен път. пише BulNews.  Първа жертва обаче беляза този скоростен път завинаги.

птп
Bulnews

И двете катастрофи са в района на село Лютидол, на място, където пътят все още не е готов и движението се осъществява двупосочно. 

От изпратения в редакцията видеоклип става ясно, че отново се касае за челен удар, този път между два леки автомобила - "Опел Вектра" и "Мерцедес".

Кадрите показват, че сблъсъкът е сериозен, излезли са еърбеците и на двете возила, летели са ламарини.

Именно този сблъсък е отнел живота на жена, пътуваща на предната дясна седалка на вектрата.

Според първоначалните данни, леката кола е навлязла в лентата за насрещно движение. 

За съжаление жената, която е пътувала на предната дясна седалка на автомобила, е починала след сблъсъка. Нейният спътник, който шофирал, е тежко ранен и състоянието му е критично.

Той е настанен в болница и лекари се борят за живота му

Водачът на буса и неговите пасажери не са пострадали сериозно и са прегледани още на мястото на инцидента.

Това е първият смъртен случай на новата отсечка от пускането ѝ в експлоатация на 3 юли. 

Последният работен ден от седмицата,обаче, остави шестима ранени в двете катастрофи -  две деца и техният баща. При втория, освен жертвата и шофьора, има и още един по-сериозно ранен човек от буса.

Шофьорите се оплакват, че причината за двата инцидента е временната организация на движението в района, която не е достатъчно добре обозначена, допълва медията.

@bulnews2 #fyp #foryou #vraca #vratsa #новини ♬ Conspiracy - Kieran Rogers
първа жертва скоростния път Мездра-Ботевград Мерцедес опел-вектра бус тир деца ранени