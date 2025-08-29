Н овата отсечка между Мездра и Ботевград взе първата си жертва, след като имаше ранени деца от първия удар съвсем близо до втория - между тир и лека кола.

Втората за деня катастрофа, само на стотина метра от първата, затруднява движението по новия скоростен път. пише BulNews. Първа жертва обаче беляза този скоростен път завинаги.

И двете катастрофи са в района на село Лютидол, на място, където пътят все още не е готов и движението се осъществява двупосочно.

От изпратения в редакцията видеоклип става ясно, че отново се касае за челен удар, този път между два леки автомобила - "Опел Вектра" и "Мерцедес".

Кадрите показват, че сблъсъкът е сериозен, излезли са еърбеците и на двете возила, летели са ламарини.

Именно този сблъсък е отнел живота на жена, пътуваща на предната дясна седалка на вектрата.

Според първоначалните данни, леката кола е навлязла в лентата за насрещно движение.

За съжаление жената, която е пътувала на предната дясна седалка на автомобила, е починала след сблъсъка. Нейният спътник, който шофирал, е тежко ранен и състоянието му е критично.

Той е настанен в болница и лекари се борят за живота му

Водачът на буса и неговите пасажери не са пострадали сериозно и са прегледани още на мястото на инцидента.

Това е първият смъртен случай на новата отсечка от пускането ѝ в експлоатация на 3 юли.

Последният работен ден от седмицата,обаче, остави шестима ранени в двете катастрофи - две деца и техният баща. При втория, освен жертвата и шофьора, има и още един по-сериозно ранен човек от буса.

Шофьорите се оплакват, че причината за двата инцидента е временната организация на движението в района, която не е достатъчно добре обозначена, допълва медията.