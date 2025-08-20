Н АСА признава съществуването на живот на друга планета в Слънчевата система.

Изследователят от агенцията Дейвид Гринспун предположи, че може да съществува живот на планетата Церера, която се намира в същата Слънчева система като Земята. Той направи това изявление в интервю за вестник Mirror.

Гринспун отбеляза, че Церера технически е астероид. Тя обаче е класифицирана като планета джудже, защото масата ѝ се формира от гравитацията. Наскоро изследователи изпратиха космически апарат там. С негова помощ те успяха да открият, че Церера има солни залежи. Което означава, че някога е имало вода.

Най-интересното нещо беше кратерът, а това, което открихме, беше солен депозит, което показва, че на планетата е имало вода“, каза Гринспун. Той добави още, че това доказва възможността за живот на планетата. Ако не съществува сега, може да е съществувал в миналото. И това е въпреки факта, че Церера има условия, подходящи за поддържане на живот.

Междувременно учените продължават да наблюдават и Слънцето. Установено е, че то отново е активно. Следователно, през следващите дни Земята би трябвало да очаква магнитни бури. Очаква се обаче те да бъдат умерени.