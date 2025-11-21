Носителят на награда „Грами“ рапър Праказрел „Прас“ Мишел от Fugees беше осъден на 14 години затвор , след като беше признат за виновен за участието си в един от най-големите скандали с чуждестранно финансиране в съвременната политическа история на САЩ.

Присъда

Той ще лежи за участието си в пренасочването на милиони долари от чуждестранен източник към кампанията на Барак Обама през 2012 г., както и за възпрепятстване на разследване и действие като нерегистриран агент на чуждестранно правителство. Случаят тогава доведе до съда и имена като Леонардо ди Каприо и бившия главен прокурор Джеф Сешънс.

52-годишният музикант, беше осъден за 10 тежки престъпления през април 2023 г. след нашумял съдебен процес във Вашингтон. Според прокурорите, той е получил над 120 милиона долара от малайзийския милиардер Лоу Тек Джо (Джо Лоу). Част от тези пари са попаднали в кампанията на Обама чрез „подставени лица“.

Грехове

Федералните прокурори първо поискаха доживотен затвор. „Той предаде страната си за пари и лъга безмилостно“, казаха те, твърдейки, че присъдата трябва да отразява „широтата, дълбочината и цинизма на действията му“. В крайна сметка той беше осъден на 14 години, като защитата нарече наказанието „крайно несъразмерно“ и обяви, че ще го обжалва.

Адвокатите му настояваха, че доживотната присъда би била „немислима“, сравнима с присъдите, произнесени на терористи и лидери на картели.