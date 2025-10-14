Н якои футболни запалянковци мислят, че футболът свършва, когато настъпи месец май, но това далеч не е вярно. Да, големите първенства преустановяват за определено време, но пък спортът продължава на няколко места през този период от годината. За да не изпускате никога нищо в тази насока е много полезно да се отбиете в сайта на Bookmakers.bg, където винаги може да намерите резултати на живо и да останете осведомени за случващото се в различните крайща на света, по отношение на футболните събития. В днешния материал ще разгледаме три скандинавски, 3 азиатски и американското футболно първенство, които продължават и през лятото, без дори да коментираме Бразилия, Аржентина и редицата южноамерикански първенства, които през лятото ни карат да будуваме до тъмни доби.

Първенствата на Швеция, Норвегия и Финландия

Тук трябва да добавим веднага и две липсващи – исландското и това на Фарьорските острови, което не е така популярно, но също продължава в месеците между март и ноември. Тука има прозаична причина за това – както добре знаем, в тези скандинавски страни температурите през зимните месеци са абсолютно непоносими за футболната игра и има промеждутък от 4 месеца, в които футбол просто не може да се играе. Лютите зими обаче гарантират, че през лятото болните футболни почитатели все пак имат какво да наблюдават с интерес.

И в трите първенства интиргата за първото място винаги е на ниво, а с изключение на Норвегия, където доста често имаме повтарящ се шампион през последните години, в лицето на Будьо/Глимт, във Финландия и Швеция шампионите се сменят доста по-често и всичко е много непредвидимо. През тази година титлата в Швеция ще бъде спечелена от непретензионият Мялби, който шокира всички. Характерното за футбола във всяка една от тези страни е високата резултатност и страхотното темпо на игра. Някои мачове направо наподобяват хандбални такива като резултат и брой на положенията!

Далечният Изток също не спи

През лятото имаме и три първенства, които се случват на другия край на света. Става дума за китайската Суперлига, японската Джей Лига и първенството на Южна Корея – К-Лигата. Футболът в тези страни сякаш е една идея по-малко познат за обикновения футболен зрител, но това сякаш важи и за културата на трите страни и по принцип. Климатичните характеристики и там обаче означават, че форматът им включва двубои през цялото лято, които да запълват дупката от липсващите срещи в Европа. И в трите страни се изповядва офанзивен футбол, който не винаги може да достигне като качество дуелите на Стария континент, но себераздаването понякога е дори по-голяма, както и непримиромостта – и в трите държави се играе за тръпката и насладата от спорта!

САЩ и Южна Америка

Накрая отиваме в другата посока на земното кълбо, където отново през цялото лято може да се насладим на страхотни шедьоври. Американската Мейджър Лийг Сокър не е най-качественото първенство на земята, но там се подвиза Лео Меси и още редица застаряващи величия, които поне се грижат в максимална степен за атракцията по терените на американските щати.

През лятото обаче е изключително люто и нажежено и по южноамериканските терени. В Бразилия знаем как футболът буквално е издигнат в култ, а в Аржентина това стои по сходен начин. Борбите между Бока Хуниорс и Ривър Плейт не спират, а в Бразилия конкуренцията е толкова голяма, че също никога не си сигурен кой ще е шампион. През летните месеци започват и битките в груповата фаза на Копа Либертадорес и Копа Судамерикана, където прищевките и особеностите на този континент съвсем излизат наяве!