К ирил Десподов направи страхотен мач за ПАОК при драматичното равенство с Лудогорец в мач от шестия кръг на Лига Европа. Срещата в Разград завърши 3:3, а бившият играч на българския шампион се отчете с гол и асистенция. "Чувството е 50 на 50. В крайна сметка можехме да отбележим и да вземем трите точки. Казах го на пресконференцията, че трябва да сме фокусирани, те имат качествени играчи и го показаха. В крайна сметка, остава горчивината, че можехме да вкараме гол и да спечелим мача", заяви Десподов.

Лудогорец + Десподов = Незабравимо шоу!

"Това е старият ми отбор, когато отидох в ПАОК, поддържахме добри отношения. Уважавам ги и те ме уважават. Би било неуместно от моя страна да празнувам като луд. Казах, че ще направя всичко, за да спечели отборът ми, но има взаимно уважение с бившия ми отбор. Ако някои казват, че може да не играя добре или да не играя срещу отбор от родината си, вероятно не ме познават добре", коментира капитанът на националния ни отбор.

"Имаме още два трудни мача, но показахме, че можем да играем добър футбол и да се изправим срещу големи и трудни отбори. Не трябва да навеждаме глави, ще отидем да се борим за целите си", добави бившият играч на Лудогорец.

