Л удогорец и ПАОК направиха страхотно шоу за 3:3 в мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят в Разград ще се запомни с множеството обрати в резултата. За гостите цял мач направи Кирил Десподов, а той бе и най-добрият за гърците на терена. Головете за "орлите" вкараха Петър Станич, който вече има шест попадения в турнира, Оливие Вердон и Ивайло Чочев. Точни за ПАОК бяха именно Десподов, Воляко и Миту. В класирането "орлите" вече имат 7 точки и шансовете им за класиране остават. ПАОК е с девет пункта. След Нова година Лудогорец ще има визита на Рейнджърс и домакинство на Ница.

Лудогорец организира много добра атака в 24-ата минута. Петър Станич свали с гърди топката към Бърнард Текпетей, който стреля от границата на наказателното поле на ПАОК, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Иржи Павленка.

Лудогорец поведе с 1:0 в 33-ата минута. Петър Станич успя в наказателното поле на ПАОК да излъже четирима играчи на гостите. Магомед Оздоев се опита да избие топката от краката му, но я насочи към вратата на Иржи Павленка, който пложнира и спаси. Топката обаче, попадна отново в краката на Петър Станич, който отблизо преодоля Павленка, вкарвайки топката във вратата му.

Кирил Десподов изравни резултата за ПАОК в 39-ата минута. Десподов получи извеждащ пас зад гърба на Антон Недялков от Лука Иванушец, след което изскочи сам срещу Бонман и технично го прехвърли с десния крак, пращайки топката във вратата му. Десподов не се зарадва след отбелязването на гола. Това е първо попадение за българина в Лига Европа през този сезон.

Две минути по-късно Кирил Десподов центрира остро в наказателното поле на Лудогорец, където Алесандро Воляко успя да играе с глава, но изпрати топката в аут. Абдул Рахман Баба имаше добра възможност в 46-ата минута, но ударът му премина встрани от левия страничен стълб на вратата на Хендрик Бонман.

ПАОК Солун направи пълен обрат в мача в 48-ата минута. Кирил Десподов асистира за втория гол на гръцкия тим. Българинът изпрати топката остро в наказателното поле на Лудогорец, където Бонман не успя да реагира достатъчно бързо, а Диниш Алмейда изпусна Алесандро Воляко, който отблизо не пропусна да вкара във вратата.

В 64-ата минута Петър Станич центрира от корнер в наказателното поле на ПАОК, където Томаш Кедзиора изпусна Оливие Вердон, който стреля с глава, но над напречната греда в аут.

Лудогорец успя да изравни резултата в 71-ата минута, Петър Станич центрира от фал в наказателното поле на ПАОК, където Диниш Алмейда успя да отклони топката към Оливие Вердон, който бе изпуснат от Томаш Кедзиора и отблизо не пропусна да вкара във вратата на Иржи Павленка.

Лудогорец на свой ред направи пълен обрат в 77-ата минута. Петър Станич центрира в наказателното поле на ПАОК, където Ивайло Чочев надигра Томаш Кедзиора във въздуха и с глава вкара топката под напречната греда на вратата на Иржи Павленка.

ПАОК можеше да изравни резултата в 89-ата минута, но след удара на Мади Камара топката се спря в гредата. В продължението на мача дойде и най-спорното положение. Анестис Миту успя да изравни резултата. Попадението обаче се гледаше изключително дълго време за засада

