И ма реална вероятност за магнитна буря в неделя, 12 октомври 2025 г., сочат последните прогнози на специалистите по космическо време. Според данни от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA), индексът на геомагнитна активност Kp се очаква да достигне четвърта степен, което се счита за средно ниво на активност.

От своя страна, специализираният сайт Meteoagent, който следи слънчевите изригвания в реално време, прогнозира по-силна буря – с индекс пета степен, което вече попада в категорията висока геомагнитна активност.

Геомагнитната активност се измерва по деветстепенна скала, наречена Kp индекс. До трета степен се счита за спокойно магнитно поле, четвърта степен показва умерена активност, а петата и нагоре вече означават буря, която може да има влияние върху сателити, радиовръзки и електронни системи. Данните се изчисляват чрез сателити и глобални научни станции, като прогнозите се актуализират постоянно според активността на Слънцето.

Магнитните бури са резултат от слънчеви изригвания – мощни изблици на енергия, изхвърлящи огромни количества заредени частици, които пътуват към Земята с голяма скорост. При сблъсъка им с магнитното поле и атмосферата се появяват явления като полярни сияния, временни радиозатъмнения, смущения в комуникационните системи и в редки случаи – повреди в електропреносната мрежа.

За България не се очакват сериозни последици, тъй като страната се намира далеч от магнитните полюси. Възможно е обаче хора с по-чувствителна нервна система или хронични заболявания да усетят леко неразположение, безсъние или главоболие, типични за периоди на повишена геомагнитна активност.

Експертите напомнят, че прогнозите за слънчевата активност се обновяват непрекъснато и е препоръчително да се следят актуалните данни от специализираните сайтове на NOAA и Meteoagent.

Очакваната магнитна буря е в неделя, 12 октомври, с прогнозен индекс между 4 и 5, което означава средна до висока активност и възможност за поява на полярни сияния в северните ширини, пише "GlasNews".