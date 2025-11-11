З емята е подложена на атака от най-мощната слънчева буря през последните 20 години, предупреждават учени.

Специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия в ИКИ на РАН обявиха , че мощен плазмен облак се приближава към Земята, който вече е ударил космически апарат, разположен в точката на Лагранж L1. Последният път, когато такава плазмена вълна е обхванала космически кораб, е бил преди 20 години, преди мощна слънчева буря.

„Космически апарат, разположен на линията Слънце-Земя, на 1,5 милиона км от планетата, току-що беше ударен от облак от бързи протони, изхвърлени от ядрото на изригването“, се казва в публикацията.

Характерният „сняг“ – последствията от сблъсък с мощна протонна вълна – се появи в лещите на телескопи, разположени в точката на Лагранж L1. Този „сняг“ е бил регистриран преди това през октомври 2003 г. и май 2004 г. – и е знак за предстояща мощна слънчева буря от клас X5 или по-висок.