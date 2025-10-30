С траната планира да прати астронавт в космоса до 2027 г., а до 2040 г. – индиец на Луната!

Индия официално вдига оборотите в космическата надпревара! Индийската космическа агенция ISRO обяви, че тази неделя ще изстреля най-мощната ракета в своята история – гиганта LVM3-M5, съобщава Франс прес.

Чудовището тежи 642 тона, високо е 43,5 метра и е снабдено с два огромни ускорителя. Излитането е планирано от прочутия космически център „Сатиш Дхаван“ в 17:26 ч. местно време (14:26 ч. българско време).

С ракетата ще бъде изведен в орбита най-тежкият индийски телеком сателит досега – CMS-03, който е цели 4,4 тона.

Това изстрелване е усъвършенствана версия на ракетата, която миналата година прослави Индия по целия свят, след като тя успя да приземи своята лунна сонда „Чандраян-3“ – и постави страната в космическия елит редом до Русия, САЩ и Китай.

Космическата мечта на Индия става все по-смела

Индия вече показа, че играе в голямата лига:

2014 г. – изпраща сонда в орбита около Марс.

2023 г. – приземява космическа мисия на Луната.

2027 г. – иска да изпрати първия си астронавт в орбита.

2040 г. – амбицията е ясна: индиец да стъпи на Луната.

Премиерът Нарендра Моди не крие намеренията си – Индия иска не просто да участва, а да води състезанието за космоса.