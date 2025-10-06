У чен твърди, че астронавтите може скоро да открият останките на отдавна изгубена човешка цивилизация, която някога е живяла на Луната преди 50 000 години.

Авторът и геолог Грег Брейдън каза пред водещия на подкаста Джо Роган, че доказателства за този древен град са били скрити от обществеността от САЩ и Русия по време на Студената война, предава Daily Mail.

Въпреки това, по време на интервюто в сряда, Брейдън отбеляза, че нововъзникващите суперсили Китай и Индия планират да излъчват по телевизията своите открития, след като предстоящите експедиции достигнат лунната повърхност.

Двете държави планират да излъчват лунните си мисии, използвайки предавания на живо от контролния център на мисията и камери на своите роботизирани спускаеми апарати и роувъри, стриймвайки по националната телевизия, социалните медии и официалните приложения на космическите агенции.

Китайската роботизирана мисия Chang'e 7 е насрочена за 2026 г., докато индийският дрон Chandrayaan-4 вероятно ще бъде изстрелян през 2028 г., като пилотираните мисии и за двата са насрочени между 2030 и 2040 г.

Според учения, който е писал за възможността за живот на Луната и Марс , астронавтите ще открият археологически структури, покрити с езици, които хората ще могат да разпознаят като написани от човешките култури. „Доказателствата сочат, че те са от нас, от едно време в нашето минало, цикъл на цивилизация, в който сме правили велики и красиви неща, работейки заедно, докато не се унищожим взаимно чрез война, и че повтаряме този цикъл“, твърди Брейдън

Брейдън е заявявал преди това в книги като „Deep Truth“ и „Missing Links“ на Gaia TV, че хората на Луната са дошли от отдавна изгубена земна цивилизация преди 50 000 години, която е развила космически технологии, преди да се самоунищожи във война.

Настоящите научни данни, включително сборника с лунни образци на НАСА и изображенията с висока резолюция, направени на Луната, не показват доказателства за изкуствени структури или надписи на Луната.