П ротивно на прогнозите, силните слънчеви изригвания са се възобновили. В момента се наблюдават два активни центъра. Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на РАН в официалния си Telegram канал.

Както е отбелязано в публикацията, в момента в центъра на слънчевия диск има два пожара. Всеки от тях обхваща приблизително 150 000 километра – тоест повече от десет пъти диаметъра на Земята.

Слънцето изгаря енергия, изхвърлена вчера от дълбините на звездата. Тази енергия се генерира приблизително на 200 000 км под повърхността и продължава да тече. Всеки взрив е изригване на ниво C или M“, се казва в доклада.

Подчертава се, че причините за това явление остават неясни. Слънцето преживя бурен период в края на септември и началото на октомври и според прогнозите не е могло да се възстанови толкова бързо.

Малко по-рано учените съобщиха за друго удивително явление на Слънцето. Гигантска протуберанца се появи от североизточната страна на звездата. И тя не остана на едно място. Слънцето се опита да я изхвърли в космоса.