Р усия е разтърсена от серия драматични инциденти, които звучат като кадри от екшън филм! В западната Орловска област двама души загинаха, а трети е ранен, след като скрити взривни устройства избухнаха по време на проверка на железопътни релси. Губернаторът Андрей Кличков потвърди трагедията и заяви, че извършителите се издирват.

🔥 In Kirishi, Leningrad Region, at the Kirishinefteorgsintez refinery, the strike most likely hit the ELOU AVT-6 unit (Primary oil distillation unit). pic.twitter.com/59sakpO4Uj — kozachok 🌻 (@DmytroSolenko) September 14, 2025

Докато властите се борят с шока, нов удар удари страната: горивен гигант в Ленинградска област бе обхванат от пламъци, след като свален дрон разпръсна отломки върху нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ – една от най-големите рафинерии в Русия. Губернатор Александър Дрозденко увери, че пожарът е потушен и няма пострадали, но снимките от мястото показват страховит мащаб на разрушенията.

В същата нощ руските ПВО сили са били подложени на масиран натиск – цели 80 украински дрона са били прехванати над Брянск, Смоленск, Калуга, Новгород, Ленинград, Ростов, Рязан, Орловска област, акваторията на Азовско море и дори над анексирания Крим. Официални източници твърдят, че атаките са били отблъснати, но мащабът им хвърли сянка на тревога върху сигурността в страната.

Ukraińskie drony zaatakowały w nocy ogromną rosyjską rafinerię Kirishi pod Sankt Petersburgiem.

Na video widać słup ognia unoszący się nad kompleksem rafineryjnym, jednym z największych w Rosji pic.twitter.com/rWdR81dxgN — Belarus ⬜️🟥⬜️🤝Ukraine 🇺🇦 (@Propeertys) September 14, 2025

Руските власти уверяват, че ситуацията е „под контрол“, но мнозина се питат: колко дълго могат да издържат релсите, небето и рафинериите на Русия под подобен натиск?