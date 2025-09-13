Р уските провокации към страни от Европейския съюз и НАТО продължават. Според последната информация, руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Румъния в събота.
Dronele rusesti au intrat si in spatiul aerian al Romaniei. Cand s-a intamplat ceva similar in Polonia, suveranistii s-au inrolat sa isi apere tara. Sugeranistii nostri ce vor face? Tot din vestul satanist vor sa predea tara rusilor? pic.twitter.com/oy3bzvOUc4— Soroșescu 🇷🇴 (@Alex_Sorosescu) September 13, 2025
Властите в Букурещ реагираха на агресията на Русия.
‼️‼️ #Breaking— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 13, 2025
🇷🇺✈️🇷🇴 A Russian Shahed drone entered Romanian airspace and was shot down by a Romanian F-16.
The drone crossed into Romania from Ukraine’s Odesa region. pic.twitter.com/1a8vOJZB2v
Изтребители бяха вдигнати в бойна готовност. Провокациите на Москва не престават, а ситуацията в източната част на ЕС се нажежава.
JUST IN - Romania scrambles warplanes, says a Russian drone violated its airspace — BNO— Disclose.tv (@disclosetv) September 13, 2025
Военновъздушните сили прихванаха дрон във въздушното пространство, информират румънските медии.
2 самолета F-16 от 86-та авиобаза излетяха днес в 18:05, за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след въздушни атаки на Русия срещу инфраструктура на Дунав.
🇷🇺 🇷🇴 RUSSIAN DRONES ENTER ROMANIAN AIRSPACE — Antena 3 CNN— Infernus (@InfernusReal) September 13, 2025
Romanian Air Force intercepted a Russian drone over national airspace.
Two F-16 jets scrambled from Fetești Air Base at 18:05 to respond to the threat#CharlieKirk #Russia #Romania #Poland #Drones #Ukraine #AIart pic.twitter.com/N8gQNpDqY9
Междувременно, полски и съюзнически самолети бяха разположени за защита на полското въздушно пространство в събота поради заплахата от атаки с дронове в съседна Украйна, а летището в източния полски град Люблин беше затворено, съобщиха полските власти, предаде Ройтерс.
Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че самолетите участват в операция близо до границата с Украйна, „за да се гарантира сигурността на нашето въздушно пространство“, три дни след като Полша свали руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от съюзници от НАТО.
*Източник: К1Info