К амбоджанският парламент одобри закон, позволяващ хора, уличени в сътрудничество с чужди държави, да бъдат лишавани от гражданство – мярка, която правозащитни организации определят като инструмент за заглушаване на критиците, предаде АФП.

Всички 120 депутати, присъствали на заседанието на Националното събрание, включително и премиерът Хун Манет, гласуваха единодушно в подкрепа на закона, предаде БГНЕС.

Наблюдатели на правата на човека отдавна обвиняват властите в Пном Пен, че използват репресивни закони, за да ограничават опозицията и да подтискат свободния политически дебат.

Коалиция от 50 правозащитни организации разпространи съвместна декларация, в която предупреждава, че текстът на закона е „неясно формулиран“ и „ще има катастрофален ефект върху свободата на словото на всички камбоджански граждани“.

Законопроектът трябва да бъде одобрен и от горната камара на парламента, след което да бъде подписан от държавния глава. И двете стъпки обаче се смятат за чисто формални.