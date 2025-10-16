Р уският президент Владимир Путин изрази задоволство, че страната му остава „един от основните производители“ на петрол в света, въпреки санкциите на Запада и натиска на американския му колега Доналд Тръмп върху клиентите на Москва, предаде АФП.

Германия готви план за защита от руски хибридни атаки!

Русия срина енергийната система на Украйна с нови удари

„Русия запазва позицията си сред основните производители на петрол, въпреки механизмите за нелоялна конкуренция, използвани срещу нас“, заяви Путин по време на форум, посветен на енергетиката, в Москва.

НАТО: Няма да сваляме руски изтребители, ако не създават заплаха

Според него Русия осигурява 10% от световното производство, съобщи БГНЕС.