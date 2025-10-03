О коло 10:00 часа българско време се е случило голямо изхвърляне на слънчева плазма към Земята на фона на мощно изригване M1.5. Това е първото изхвърляне, насочено към нашата планета през последните три-четири дни, според Telegram канала на Института за космически изследвания на РАН (ИКИ РАН).

Според учените има малък шанс плазмата да не успее да набере достатъчна скорост, за да се откъсне от Слънцето: поне 600 км/с. „Въз основа на визуални наблюдения, събитието е мащабно и ако се потвърди отдалечаването му от Слънцето, би трябвало да достигне планетата след 2,5 дни, в следобедните часове на неделя, 5 октомври“, предупредиха изследователите.

Преди това беше съобщено, че в космоса все още тече мощна магнитна буря. Нещо повече, Земята вече е успяла да се „адаптира“ към нея.

Преди това в северното полукълбо на Слънцето беше засечено необичайно изхвърляне на маса . Плазмата беше изхвърлена не като магнитен контур, както често се случва, а като прав лъч (струя). Този лъч е насочен под остър ъгъл спрямо повърхността на Слънцето.