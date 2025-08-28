23-годишният Робин Уестман откри огън в училището, което сам е завършил, убивайки две деца и ранявайки още 17 души. Стрелецът остави зловещ дневник, пълен с омраза, антисемитизъм и признания за лична криза.

„Уморен съм да бъда транс“ – шокиращи признания преди атаката

В ръкописен дневник, качен в YouTube преди масовото убийство, Робин Уестман признава, че съжалява за решението си да премине пол и нарича това „промиване на мозъка“.

Майката на стрелеца от Минеаполис работила в училището, където той уби две деца

„Уморен съм да бъда транс, иска ми се никога да не съм си внушавал това…“, пише той, добавяйки, че дългата коса е „последната нишка“ от идентичността му.

Омраза към евреи, Тръмп и католици

В дневника си Уестман сипе антисемитски обиди и заявява, че „6 милиона не са достатъчни“ – препратка към жертвите на Холокоста.

The Minneapolis Catholic school shooter was Robin Westman.



He was a biological male who identified as a transgender "woman."



Written on his guns and magazines were things like "kill Trump now," "6 million was not enough" (referring to the Holocaust), "for the children," "I'm… pic.twitter.com/KGEauspsTQ — Leftism (@LeftismForU) August 27, 2025

На пълнителите на оръжията си е надраскал „Убий Доналд Тръмп“, „Къде е твоят Бог?“ и „Свободна Палестина“.

СЛЕД СТРЕЛБАТА В ЦЪРКВАТА: Убиецът на деца по време на литургия се самоуби! (СНИМКА+ВИДЕО)

В записите той размишлява дали да убие известни личности като Тръмп или Мъск, но решава, че „децата на невинни цивилни“ ще му донесат „най-голяма радост“.

Кървавото нападение срещу родното училище

В сряда сутринта, докато деца се молят на литургия, Уестман започва стрелба с автомат, пушка и пистолет по църквата и училището „Annunciation Catholic School“ в Минеаполис. Две деца загиват на място, 17 души са ранени. Стрелецът се самоубива преди полицията да го залови.

Стар приятел: „Винаги беше демоничен“

Бивша съученичка разказва, че още в седми клас Уестман шокирал децата, като викал „Хайл Хитлер“ и пишел странни кодирани бележки. „Нещо в него не беше наред… демонично е“, казва тя.

Разследване за тероризъм и омраза

ФБР разследва нападението като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза срещу католици.

Оръжията са закупени законно, а майката на стрелеца е работила пет години като секретарка именно в същото училище.