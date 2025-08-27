К ървавата касапница в църквата на католическото училище в Минеаполис, която потресе света, остави завинаги две деца на 10 и 8 години - те загинаха под куршумите на стрелеца.
Ранени са 17 други, включително 14 деца. Най-малко седем души са в критично състояние, информира TMZ.
Властите са идентифицирали Робин Уестман като предполагаемия стрелец.
BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman.
The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down.
"Where is your God?" read one mag.
Evil monster.
Разследването разполага с данни, че в Уестман е демонстрирал агресия в социалните мрежи, включвало много видеоклипове, споменаващи насилие.
Предполагаемият стрелец публикува множество видеоклипове в социалните мрежи, които показват, че очевидно мрази християните. Оттогава те са свалени.
Minneapolis Catholic school gunman ID'd as Robin Westman— while possible manifesto shows psychotic obsession with mass shooters
Полицията съобщава, че заподозреният е починал от самонанесена огнестрелна рана на място.
Уестман, за когото има подозрения, че е трансджендър
Има предположения, че той е трансджендър жена. Уестман е публикувала видеоклип в социалните мрежи с манифест. Във видеото Уестман е показала оръжия, изпълнени с анти-Тръмп и анти-израелски настроения.
Welp… There we go… they have allegedly identified the shooter in Minneapolis as Robin Westman. A trans-identified woman. Westman allegedly released a manifesto on social media in a video. In the video, Westman showed weaponry that had anti-Trump and anti-Israel sentiments…