К ървавата касапница в църквата на католическото училище в Минеаполис, която потресе света, остави завинаги две деца на 10 и 8 години - те загинаха под куршумите на стрелеца.

Ранени са 17 други, включително 14 деца.  Най-малко седем души са в критично състояние, информира TMZ.

Властите са идентифицирали Робин Уестман като предполагаемия стрелец.

Разследването разполага с данни, че в Уестман е демонстрирал агресия в социалните мрежи, включвало много видеоклипове, споменаващи насилие.

Предполагаемият стрелец публикува множество видеоклипове в социалните мрежи, които показват, че очевидно мрази християните. Оттогава те са свалени.

Полицията съобщава, че заподозреният е починал от самонанесена огнестрелна рана на място.

Има предположения, че той е трансджендър жена. Уестман е публикувала видеоклип в социалните мрежи с манифест. Във видеото Уестман е показала оръжия, изпълнени с анти-Тръмп и анти-израелски настроения.

