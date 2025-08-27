О кървавиха християнски храм. Стреляха по деца по време на литургия, има убити.

Въоръжен с пушка мъж е открил огън по време на сутрешна училищна литургия в църквата „Благовещение“ в Минеаполис, убивайки няколко души и ранявайки повече от 10 други, съобщават местни власти и очевидци. В момента са налични съвсем малко подробности, пише BNONews.

Инцидентът е започнал малко преди 8:30 ч. сутринта местно време в сряда, когато служители на реда са били извикани заради стрелец в църквата „Благовещение“, която се намира на улица „Уест 54-та“ 509. Там е католическото на града за ученици от детска градина до 8-ми клас със сутрешна литургия в 8:15 ч. .

Според първоначалните съобщения на екипи на мястото на инцидента, най-малко 14 души са били простреляни, включително двама души, които са били обявени за мъртви на място. Градските власти все още не са потвърдили тези данни.

Извикани са голям брой служби за спешна помощ, докато служителите работят по обезопасяването на местопроизшествието. Състоянието на заподозрения е неясно и няма информация за евентуален мотив.

„Информиран съм за стрелба в католическото училище „Анунишън“ и ще продължа да предоставям актуализации, когато получим повече информация“, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолц в изявлениеи доплва: „BCA и щатският патрул са на място.“

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей заяви: „Следя съобщенията за ужасяващо насилие в Южен Минеаполис. Поддържам връзка с началник О'Хара и нашият екип за реагиране при извънредни ситуации е активиран. Ще споделим повече информация възможно най-скоро. Моля, дайте на нашите служители необходимото време, за да реагират на ситуацията.“

