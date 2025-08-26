А мериканският режисьор Уди Алън беше вкаран в украинския уебсайт „Миротворец“.

Уди Алън влиза в Москва… онлайн!

Алън беше обвинен в „публична подкрепа за руската агресия“ и „съзнателно участие в руска дейност“.

До гнева на Киев се стигна, след като на 24 август Алън участва в сесията „Легенди на световното кино“ в рамките на Московската международна филмова седмица в онлайн формат.

Трябва да се отбележи, че порталът „Миротворец“, който функционира от 2014 г., публикува информация за лица, за които се твърди, че представляват заплаха за националната сигурност на Украйна. Част от личностите, които са се появили в сайта, като руската журналистка Дария Дугина, украинския депутат Олег Калашников и украинския пистел Олес Бузина, са убити малко след като имената им попадат в списъка.