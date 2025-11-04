Е два напуснал къщата на „Биг брадър“, Калин не загуби време да навакса пропуснатото забавление. Само часове след като зрителите го изгониха от шоуто той се озова в хитов столичен клуб, където срещна миналогодишната участничка Атижа — и двамата се впуснаха в горещ кючек.

Свидетели разказват, че Калин и Атижа бързо станали център на вниманието, след като музиката на живо ги подхванала. „Не издържаха и скочиха да танцуват – всички ги аплодираха!“, разказа очевидец на купона. Двамата се закачали през цялата вечер и си разменяли шеговити подмятания за живота в къщата.

На съседното сепаре го очакваха вече изгонените съквартиранти Мина, Мути и Цвети, които го посрещнаха като истинска звезда. Към компанията по-късно се присъедини и победителят от миналия сезон Марио, който поздрави Калин за участието и вдигна тост за „новия му живот навън“. Изгоненият за неприемливо поведение Иван не дойде на импровизираното парти. По всичко личи, че елиминацията не е успяла да охлади купонджийския дух на Калин. Напротив – още с първата си вечер извън къщата той показа, че е готов за забавления и, както сам се пошегувал, „няма да си губи времето в самоанализи, а в танци“.