След десетилетия неуспешни опити, футуристичното семейство от Орбит Сити се завръща на екрана! 🎬

Легендарният Джим Кери е на крачка от подписване на договор за главната роля в дългоочакваната игрална версия на култовия сериал The Jetsons.

Режисьор ще бъде Колин Тревъроу, човекът зад динозавърския хит Jurassic World: Dominion, а сценарият се подготвя от създателя на скандалния The Idol — Джо Епстийн.

Очакванията са високи: Кери може да вдъхне живот на Джордж Джетсън — обикновеният човек в необикновен свят, пълен с летящи коли, говорещи кучета и роботизирани домашни помощници.

Феновете вече наричат проекта „най-космическия филм на десетилетието“. А ако всичко върви по план, премиерата може да изстреля Warner Bros. в нова орбита на носталгия и футуризъм.