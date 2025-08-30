Д оналд Тръмп е изправен пред здравна тревога, след като експерт предупрежди, че нелекуваното състояние на краката му може да доведе до риск от ампутация.

ЕКСПЕРТ ПРЕУДПРЕЖДАВА: Тръмп е неизлечимо болен и само ще става по-зле!

Подутите крака и стъпала на американския президент са тема на разговор от месеци. Експерт по съдова хирургия от едно от водещите медицински училища в Америка наскоро хвърли светлина върху диагнозата на Тръмп за хронична венозна недостатъчност (ХВН), след разпространението на изображения, показващи тревожно подутите му глезени.

Д-р Мими Куонг, доцент по съдова хирургия в Калифорнийския университет в Дейвис, анализира различните причини, симптоми и рискове, свързани със състоянието, малко след като прессекретарят Каролайн Ливит обяви диагнозата публично през юли. Това се случи три месеца след като лекарят на Белия дом, Шон Барбадела, обяви, че Тръмп е в „отлично когнитивно и физическо здраве“.

Въпреки че хронична венозна недостатъчност е доста често срещано заболяване, засягащо приблизително един на всеки трима възрастни в САЩ, Куонг предупреди, че ако не се лекува, тежката форма на заболяването може да наложи ампутация. ХВН възниква, когато „вените на тялото не функционират добре. Обикновено това се случва в краката или ръцете“, обясни Куонг в публикация в блога на UC Davis Health.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В БЕЛИЯ ДОМ: Двама лекари поставиха тежка диагноза на Доналд Тръмп!

„Вените са това, което отвежда кръвта от краката или ръцете към сърцето. Когато те не функционират добре, кръвта засяда. Това може да причини болка, подуване, пулсиране, мускулни болки и в най-крайните случаи рани или загуба на крайници“, предупреди тя.