З дравословното състояние на американския президент Доналд Тръмп отново стана повод за коментари, като двама психолози твърдят, че той страда от много сериозна болест.

ЕКСПЕРТ ПРЕУДПРЕЖДАВА: Тръмп е неизлечимо болен и само ще става по-зле!

Според клиничните психолози д-р Джон Гартнър и д-р Хари Сегал 79-годишният американски държавен глава показва „ясен признак“ на фронтотемпорална деменция.

В последния епизод на подкаста им „Shrinking Trump“, д-р Гартнър уточни: „Някои от доказателствата, за които говорим напоследък, са неговите психомоторни показатели. Наблюдаваме влошаване на двигателните му показатели, което е характерно и за деменцията, защото при деменцията има влошаване на всички способности, на всички функции”.

Той добави: „Езикът и вербалната дисфункция са това, което забелязваме първо, а също и по отношение на публичното му поведение, но сега двигателните му показатели започват да се влошават все повече и повече“, съобщава Mirror US.

Д-р Гартнър разкри, че подозира, че Тръмп страда от някаква форма на деменция, тъй като твърди, че президентът напоследък демонстрира „ясен признак“ на фронтотемпорална деменция. Фронтотемпоралната деменция е рядка форма на деменция, която причинява трудности с поведението и езика. Засяга фронталните и страничните области на мозъка и подобно на други форми на деменция, обикновено прогресира постепенно и се влошава бавно в продължение на няколко години.

„Едно от нещата, които един от невропсихолозите, с които работихме миналата година, посочи като почти ясен признак за фронтотемпорална деменция, е нещо, което наричат широко раздадена походка, при която единият от крайниците, единият от краката ви, се люлее в полукръг“, обясни д-р Гартнър.

След това специалистите се позоваха на срещата на Тръмп с Владимир Путин от по-рано този месец. Те прожектираха два сегмента от видеозаписи, показващи как Тръмп очевидно изпитва затруднения да ходи в права линия, докато върви по червен килим, за да се срещне с руския президент. „Той се лута по целия килим“, отбелязва д-р Гартнър. Той добави: „Десният му крак се люлее и го бута наляво. Така че, докато се люлее, той се отклонява наляво, след което се премества от другата страна на килима, а след това се случва отново”.