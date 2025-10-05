Б ританската мегазвезда Роби Уилямс анулира дългоочаквания си концерт в Истанбул, планиран за 7 октомври, след мощна вълна от негативни реакции в социалните мрежи. Причината – обвинения, че е „ционист“ заради еврейския произход на съпругата си, Айда Фийлд, родена в Турция.

Промоутърската компания обяви, че решението е взето заради опасения за сигурността и „общественото напрежение“, което ескалира часове след изявления на фенове, настояващи концертът да бъде отменен.

Скандалът избухна, след като в турските медии се разпространиха публикации, напомнящи, че майката на Айда е еврейка. Самият Уилямс неведнъж е заявявал, че отглежда децата си в духа на еврейските традиции. „Отглеждам еврейските си деца и съм благодарен на еврейския народ“, каза певецът още през 2023 г. в Тел Авив.

На китката си Роби носи татуировка с еврейската дума „симха“ (щастие) – символ на уважение към корените на семейството му.

Организаторите вече увериха феновете, че сумите за билетите ще бъдат възстановени. Но в мрежата ври и кипи – фенове на певеца определиха атаките като „срамни“ и „дискриминационни“.