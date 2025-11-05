А мериканският рапър Йънг Блийд почина. Той беше на 51 години, съобщава Metro, позовавайки се на сина му, Тай Джи Рамон Клифтън.
Според източник, артистът е загубил съзнание в дома си в Лас Вегас и е бил откаран в местна болница. Въпреки медицинските усилия, Глен Клифтън-младши (истинското име на рапъра) е починал, без да дойде в съзнание. Причината за смъртта е мозъчна аневризма. Според сина на рапъра, Глен се е смятал за здрав, но е приемал лекарства за високо кръвно налягане.
Rest In Peace To Young Bleed .... I build my music taste to music I can tell ...and Young Bleed made that type of music. Wouldn't be anything coming out of BR if Young Bleed didn't open that door. He made music with purpose from the soul. He will be missed. https://t.co/VWuOEDWpzU pic.twitter.com/TgmPaF6VnS— MENTALLY TRILL (@TheTrillPill_) November 4, 2025
„Баща ми беше на 51 години, когато му се случи... Баща ми, както повечето хора над средна възраст, имаше високо кръвно налягане. Един ден той се срина и почина от мозъчна аневризма и кръвоизлив“, каза Тай.