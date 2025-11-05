А мериканският рапър Йънг Блийд почина. Той беше на 51 години, съобщава Metro, позовавайки се на сина му, Тай Джи Рамон Клифтън.

Според източник, артистът е загубил съзнание в дома си в Лас Вегас и е бил откаран в местна болница. Въпреки медицинските усилия, Глен Клифтън-младши (истинското име на рапъра) е починал, без да дойде в съзнание. Причината за смъртта е мозъчна аневризма. Според сина на рапъра, Глен се е смятал за здрав, но е приемал лекарства за високо кръвно налягане.

„Баща ми беше на 51 години, когато му се случи... Баща ми, както повечето хора над средна възраст, имаше високо кръвно налягане. Един ден той се срина и почина от мозъчна аневризма и кръвоизлив“, каза Тай.

Йънг Блийд рапър смърт Лас Вегас мозъчна аневризма високо кръвно