И здирване на избягал затворник в САЩ се превърна в онлайн меме.

Повод за това стана името на престъпника, който се казва Морган Фрийман, като легендарния актьор. Полицаите, издирващи Морган Фрийман, са получили указание от онлайн шегаджии да „претърсят плаж в Мексико“, тъй като така завършва хитовия филм „Изкуплението ШоушенкЩ, в който героят на Морган Фрийман бяга от затвора.

Един потребител в социалните мрежи отговори с цитат от филма, в който героят на Фрийман, Елис Рединг, казва: „Трябва да си напомням, че някои птици не са предназначени за клетка. Перата им са просто твърде ярки“, пише Daily Star.

Втори се пошегува: „Последно чух, че е отишъл да намери Анди Дюфрeн на един плаж в Мексико“, докато трети попита: „Избягал ли е и от държавния затвор Шоушенк?“.

Полицията съобщи, че Фрийман бял мъж, висок около 162 см и със слабо телосложение. Той светлокестенява или рижа коса и брада. Твърди се също, че е имал няколко отличителни татуировки, включително рулетка, дизайн и надпис мандала.

„Изкуплението Шоушенк“ проследява Анди Дюфрен, банкер, погрешно осъден за убийство, докато тайно планира бягството си в продължение на близо 20 години. Той бяга от затвора Шоушенк, като пропълзява през канализационна тръба и изчезва, като в крайна сметка се озовава на слънчев плаж в Мексико, където съкилийникът му Рединг се присъединява към него, когато най-накрая е освободен година по-късно.