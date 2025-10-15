П овече от дузина протеинови прахове, тествани от американската потребителска асоциация Consumer Reports, съдържат опасни или тревожни количества олово, според проучване на тази независима асоциация, публикувано днес (15 октомври).

Средните нива на олово в тези продукти изглеждат по-лоши в сравнение с предишни години, подчертава също Consumer Reports, цитрана от АФП.

От 23-те протеинови прахове, които са тествани, повече от две трети съдържат повече олово в една доза, отколкото безопасното количество, което може да се приеме на ден (0,5 микрограма), предупреждава асоциацията.

Два от тестваните продукти съдържат толкова високо количество олово, че Consumer Reports съветва потребителите да не ги използват изобщо.

„Не препоръчваме ежедневната употреба на повечето протеинови прахове, тъй като много от тях съдържат високи нива на тежки метали и нито един от тях не е необходим за постигането на вашите цели по отношение на протеините“, заяви Тунде Акинлей, изследовател, отговорен за проучването в Consumer Reports.

Храните и добавките, богати на протеини, преживяха значителен разцвет в индустрията за здравословен живот през последните години, както в САЩ, така и в Европа, особено защото протеините увеличават ситостта и спомагат за избягване на преяждането.

Те се използват и от спортисти, които искат да увеличат мускулната си маса.

Въпреки това, някои здравни експерти предупреждават, че американците може би консумират прекалено много протеини – или поне, че не е необходимо да добавят допълнителни грама към храната си чрез скъпи прахове, напитки или преработени храни, обогатени с протеини.

*Източник: БГНЕС