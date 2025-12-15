В одещ общопрактикуващ лекар предупреди, че хората може да повярват, че страдат от грип , когато в действителност се сблъскват с много по-сериозно медицинско състояние – тъй като мутирал щам на вируса причинява хаос в цяла Европа.

Няколко държави на Стария континент обявиха, че се сблъскват с безпрецедентна грипна вълна тази зима“, пише Daily Mail.

Д-р Доналд Грант, общопрактикуващ лекар и старши клиничен съветник в The Independent Pharmacy, заяви, че мащабът на грипната епидемия може да накара хората, които се чувстват зле заради болестта да пренебрегнат сериозните предупредителни признаци, като просто неразделна част от сезонното заразяване.

Той каза: „Това увеличение на случаите на грип може да доведе до това хората да преценяват погрешно тежестта на симптомите си“. „С толкова много припокриващи се симптоми, лесно е грипът да се сбърка с нещо потенциално по-сериозно, особено след като случаите продължават да се увеличават рязко“.

Лекарят отбеляза шест неща, които се случват, когато имате грип, и които биха могли да сигнализират, че той се е развил в потенциално животозастрашаващо състояние:

Често срещано е хората да изпитват болка в гърдите и задух, но това може да е признак, че грипът ви се е развил в нещо по-сериозно.

„Тези симптоми никога не трябва да се пренебрегват, тъй като забавянето на медицинската намеса може да влоши основната инфекция или да увеличи риска от хоспитализация. Ако задухът или болката в гърдите съпътстват симптомите на грип, това може да е сериозен признак, че се развива нещо по-сериозно, като например пневмония, казва д-р Грант.

Смята се, че грипът причинява стрес на тялото, като влияе върху кръвното налягане, сърдечната честота и сърдечната функция.

Има доказателства, че инфарктите се случват по-често по време на или веднага след като някой е прекарал грип, а рискът е по-висок при по-възрастните хора, според Британската сърдечна фондация.

Националната здравна служба (NHS) казва, че е най-добре да си останете вкъщи, ако имате грип, който обикновено започва внезапно с висока температура над 38°C, която може да продължи три до четири дни и която обикновено може да се понижи с прием на парацетамол.

Ако обаче продължи повече от пет дни, това може да е знак, че грипът ви се е развил в нещо по-сериозно и се нуждаете от медицинска помощ, казва д-р Грант.

Смята се, че грипът може да отслаби имунната система на организма, което води до вторични бактериални инфекции, които могат да се разпространят в кръвния поток, предизвиквайки животозастрашаваща реакция - сепсис.

Лесно е хората да объркат продължителната треска с често срещан симптом на грип, но когато тя продължава толкова дълго, никога не бива да се пренебрегва.

Изпотяването, по-бързото и плитко дишане, повръщането и диарията могат да доведат до бърза загуба на течности и електролити, което може „значително да повлияе на нивата на хидратация“, казва д-р Грант.