П резидентът Румен Радев провежда четвърти ден консултации.

На ред са представители на ПП МЕЧ.

„Ние заявихме почти преди една година, че не виждаме възможност да се формира правителство чрез политически предателства. Сегашното беше формирано чрез такива предателства. Ние видяхме, че мнозинството не е готово да приеме работещи решения. Това мнозинство формира правителство по отвратителен начин и показа пълно незачитане на институционалните механизми на българската държава. Това беше последното правителство, което може да бъде съставено по този начин. Беше свалено от площадите и огромния обществен натиск. След Нова година ни чакат много тежки дни. Ще се мине след поредица от избори. Явно трябва да преживеем този катарзис, за да се стигне до промяна. Иначе България не е далеч от революция. Има един катализатор и той се казва Делян Пеевски“, заяви Радостин Василев.

За физическата саморазправа от вчера обясни, че депутати от „ДПС-Ново начало“ са заплашвали тях и семействата им.

Радостин Василев: Избори веднага! Никакво правителство с Борисов и Пеевски

Василев съобщи още, че е готов за избори и се надява да са в началото на април.

КОНСУЛТАЦИИТЕ 4: Президентът на среща с представители за „Алианс за права и свободи“ (ВИДЕО)

МЕЧ подкрепят само машинното гласуване.