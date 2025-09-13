Т рети ден жителите на красивия Тополовград са подложени на ужасяваща миризма на разлагаща се плът, обхванала цели квартали. Най-сериозно засегната е ул. „Бадама“, където хората разказват, че буквално не е останал въздух. Причината за това е разлив на течност с неустановен характер, който е с дължина малко над 1 километър, писа Флагман.бг.

Общината е взела мерки, но за съжаление миризмата не се повлиява дори от силните препарати за почистване. Зам.-кметът Хараламби Мочев обясни, че всичко е започнало на 10 септември.

„На тел. 112 е подаден сигнал за разлята течност на ул. „Бадама“, от която се носи ужасяваща миризма. Веднага пратихме екипи на място и сезирахме всички органи – полиция, пожарна и РИОСВ. Констатирано е, че има изсипана мазна субстанция, наподобяваща мастна течност, която освен, че мирише, създава и опасност за катастрофи, тъй като е много хлъзгава. Всички опити да измием течността бяха посрещнати с провал, тъй като е много мазна“, разказа Мочев.

Затова преминават на втори вариант – с разтварящи препарати се посипва целият разлив по улицата, след това се опесъчава, за да може в крайна сметка да се реши проблемът.

Междувременно обаче следите от разлива водят до края на града, където се намира цех. Там се събира и обработва такава масна суровина – зад високи стени, през които нищо не може да се види.

„Доколкото ми е известно този цех не работи. Поне това установява последната проверка през юли“, каза още зам.-кметът на Тополовград. Явно обаче е нужно да се назначи последваща проверка, тъй като към момента никой от фирмата не се появява да обясни какво се е случило и да поеме отговорност.

Изпратени са сигнали до МОСВ и до РИОСВ-Хасково. „Настояваме да се намери извършителя, да се санкционира и да се поемат всички разходи, които сме направили по почистването – а те не са никак малко“, каза Хараламби Мочев.