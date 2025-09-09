О бвинените в нанасянето на тежка телесна повреда на старши комисар Николай Кожухаров Жулиен Кязъмов и непълнолетният Станислав А. били съседи в русенския квартал „Дружба“ и заедно излезли да пият кафе във фаталния ден.

Какво е състоянието на шефа на полицията в Русе

Майката на Жулиен – Назмие Сюлейманова, казва, че апартаментът на семейството на 15-годишния Станислав се намира над техния. Третото момче – 19-годишният Виктор Иванов, е от същия квартал и живее в блок, недалеч от този на Жулиен и Станислав. Тийнейджърите са се познавали от детска възраст. Пробите за алкохол и наркотици на тримата, както и на 18-годишния шофьор Кирил Гочев са отрицателни.

Видео

Камери, разположени на близките сгради, са запечатали инцидента. Според запознати с разследването побоят трае много кратко, но е брутален. На тях се вижда и кои две лица нанасят ударите по Кожухаров. Въпросните записи вече са предоставени по случая като веществени доказателства и са в съда. „Телеграф“ научи още, че лично Кожухаров се е обадил, за да извика патрул на мястото.

Както вече стана ясно, полицейският шеф е бил откаран в болница с хематом и разкъсан бъбрек. Събрал се е консилиум, който е препоръчал отстраняване на бъбрека, но все пак медиците са решили първо да опитат да го спасят.

Междувременно известен русенски лекар и началник на отделение в другата университетска болница „Медика“ – д-р Росица Кръстева, д.м., коментира спекулациите около състоянието на старши комисаря: „Разбира се, че след нанесена травма на вътрешен орган като черен дроб, бъбрек и т.н. болката в началото може да не е толкова силна поради стреса. Пример е Милен Цветков, който след разкъсана аорта става и ходи сам и чака линейка. Вътрешният кръвоизлив може да даде изразени симптоми няколко часа, дори ден след травмата и такива случаи са достатъчно познати на лекарите“.

Мълчание

Хората в района коментират побоя над русенския полицейски шеф и недоумяват как момче като Жулиен, което, както се изразяват, мокро тежи 50 кила, може да нанесе удар с толкова тежки последици. Избягват да влизат в детайли и да споделят дали момчетата са били буйни, имало ли е случаи да са нанасяли побой над хора и въобще са предпазливи да вземат страна.

Жанета Йорданова