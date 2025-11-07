К ончета с отпаднала необходимост умират в адски мъки в ливадата край жк Филиповци. Стопаните им ги връзват в полето и ги оставят без храна и вода, докато не издъхнат. Това разказа Силвия Йорданова, която живее в едноименния квартал и е свидетел на много издевателства върху животните, пред „Телеграф“.

Подавани са много сигнали към институциите, но безчинствата продължават. Роми от други градове и квартали в София водят коне на Тодоровден в гетото и се организират състезания, в които животните са принуждавани да теглят тежки метални шейни натоварени с бетонни стълбове. Наградата за победителя е 50 лева.

Конете, които обаче вече не им вършат работа са връзвани в полето без храна и вода. Много животни са намерили смъртта си на тази поляна, споделя Силвия и допълва, че някой от тях дори са погребвани в сметището, което са направили жителите в района.

Боклуци

Планини от отпадъци, както от бита на ромското население в района, така и от дейността им по разчистване на жилища и ремонти, се е оформила в квартала. В момента дори има реална опасност река Шеовица да бъде затрупана от боклук и ще се превърне в канал на зараза.

Един от умрелите коне на ливадата край Филиповци.

Боклукът, който вече е като планина идва от незаконния бизнес на много от ромите в гетото, които го събират от къщите на хората и го изхвърлят на ливадата.

Жителите на квартала стартират на 10 ноември подписка за премахване на незаконното сметище и постройки в района. Очаква се в нея да се подпишат освен хората от кв. Филиповци, но и тези от Люлин, Банкя, Суходол и много други квартали.

Елена Иванова