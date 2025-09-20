С ъс запазен уникален часовник за измерване на времето, секстант, използван от мореплавателите, и възстановена скуптура фонтан на Васил Зидаров („Момченцето със звезда в ръката“) отваря отново врати ремонтираната Астрономическа обсерватория в Борисовата градина. Това обяви пред „Телеграф“ ръководителят й доц. Евгени Овчаров. Той добави, че след продължилия две години и половина ремонт тя вече е завършена и на 27 септември ще бъде официално открита на есенния световен ден на астрономията в присъствието на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев, министъра на образованието Красимир Вълчев, кмета на София Васил Терзиев, физика Николай Витанов и други официални гости. „По време на ремонта нямаше как да се случва абсолютно нищо. Просто дежуреше по един човек от екипа, за да следи какво се случва. Последните събития, които имахме, бяха от април 2023“, посочи той и добави, че старият телескоп ще бъде върнат на мястото му. Доц. Овчаров каза, че след ремонта вече няма течове в сградите, залите са функционални, а фасадите са в прекрасен вид.

Съхранено

„Две от помещенията в сградата с часовника на фасадата ще се превърнат в музейна експозиция, свързана с точното време. В него ще бъде изложен един от двата прецизни часовника, който е съхранен при нас. Другият е в Политехническия музей“, поясни ръководителят и подчерта, че на този етап не са водили разговори за връщането му в обсерваторията, и обясни, че те са предоставени на музея за временно ползване. Той уточни, че при тях се съхранява техника, архивни документи, снимки, атласи и много интересни неща, които никога не са показвани, и именно те ще станат част от музейната експозиция. „Преди ремонта, когато разчиствахме помещенията с екипа, открихме дневници за сверяване на часовника за точното време от началото на миналия век, и то доста преди тази дейност да стане официална. Тя е официална от януари 1942 година, обнародвана в Държавен вестник, но реално тази дейност се извършва още от началото на миналия век в обсерваторията. Тогава намерихме и този втори прецизен часовник“, разказа ръководителят и добави, че предстои да бъде ремонтиран кварцов часовник, с който също се е мерело времето. Доц. Овчаров добави, че от 1986 г. с тази дейност се занимава Българският институт по метрология, а днес точното време за цяла Европа или целия свят се дава от атомен часовник в Германия. От думите му стана ясно, че ще бъдат изложени и стари и позабравени инструменти. „Имаме секстант, който е напълно запазен, от 1878 година. Това е уред, който през вековете е използван изключително много от мореплавателите, за да се ориентират къде се намират по височината над хоризонта на даден обект по нощното небе. Всеки, който идва в обсерваторията, знае, че има едно малко басейнче с една статуя, която представлява малко дете, седнало върху земното кълбо и все едно държи нещо. Това нещо е една звездичка, която беше загубена през последните години, но я открихме в двора. Тя е напълно възстановена“, добави още той.

Време

Ръководителят каза специално за „Телеграф“, че обсерваторията ще стане по-достъпна за посетителите и от октомври ще работи два дни през седмицата и най-вероятно всяка събота, без да е необходимо предварително записване, както беше допреди затварянето за ремонт. Посещенията ще са с билет. Запазва се и традицията да се провеждат отворени врати и събития с вход свободен. Програмата на 27-и е безплатна. Той покани хората да дойдат преди 16 часа, за да могат да видят Слънцето, преди да се е скрило зад дърветата.

Владимир Христовски