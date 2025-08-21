К ъсно снощи, около 22:30 ч., пиян шофьор с 2,7 промила алкохол се вряза в детска площадка до бл. 38 в столичния квартал „Христо Смирненски“. Преди това мъжът, вече познат на полицията с подобни прояви, бе преследван от патрулка и удари три автомобила по пътя си.

„Истинско чудо е, че няма жертви! Живеещи в района ми казаха, че само 10 минути преди инцидента там са били две семейства с деца,“ заяви кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Извършителят е задържан, предстои потвърждение на пробата с кръвно изследване. Образувано е досъдебно производство, като се очаква конфискация на автомобила и ефективна присъда. Екип на общината вече разчиства площадката и се оценяват щетите.