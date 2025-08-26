- Господин Терзиев, вече близо две години сте на поста. Кои са най-сериозните проблеми на София?

- Проблемите, които София трябва да реши, са се натрупали през годините. Това са презастрояването, но не гъстотата, а липсата на балансирана инфраструктура. Има сгради, но няма път, няма зеленина, няма социална инфраструктура в жилищните квартали. Това е нещо, което трябва да се реши чрез конкретни стъпки и законови промени. Другите проблеми са свързани с пътната инфраструктура, трафика, паркирането. Имаме прекалено много коли и трябва да намерим начини, по които да дадем повече стимул на софиянци да се придвижват не с коли, а с градски транспорт. Това означава по-добра наситеност, удобен довеждащ транспорт, което пък изисква нова транспортна схема, така че той да бъде по-удобен и по-качествен, за да може да бъде предпочитан от хората. Проблемът с паркирането, с трафика и качеството на въздуха не може да се реши, ако не се намали броят на возилата, не се обновят най-старите коли на градския транспорт и не се ускорят още повече политиките, свързани с подмяната на цапащите печки и други източници на отопление, които замърсяват въздуха. Големите проблеми са и недовършените инфраструктурни проекти като затварянето на „Околовръстното“ и на градските рингове. Целта ни е да направим по-удобно придвижването с кола, но в същото време да направим по-желано използването на градския транспорт.

- Планира ли се ново разширяване на метрото от това, което се прави в момента? Накъде ще отиде то?

- Едно от най-важните разширения е това към Студентски град. Предстои избор на изпълнител в посока „Околовръстното“ - „Люлин“ - „Царица Йоана“. Знаете, че в момента се изграждат 10 метростанции в посока „Стадион Георги Аспарухов“ - „Левски Г“ и в посока „Слатина“ – „Арена 8888“. Тече и предпроектна подготовка и проучвания за това метрото да бъде разширено до „Ринг мол“, за да може, когато някой ден там се появи бъдещата станция на лифта, да има удобен транспорт до базовата станция на Симеоновския лифт. Това ще направи изключително удобно стигането до планината без кола.

- Т.е. ще имаме още една станция при „Ринг мол“, така ли?

- Да, като се обсъждат два възможни варианта - продължаване на метролинията от „Бизнес парк“ до „Ринг мол“ и, от друга страна, линията, която върви към „Студентски град“, да има разклонение, което да продължава през „Малинова долина“ до „Ринг мол“. Целта е да се направи удобен довеждащ транспорт, за да може хората от околните квартали да стигат до станциите на метрото с градски транспорт вместо всеки един от тях да слиза към града с кола.

- Какъв е срокът за изпълнение?

- До 2027 г. трябва да бъдат приключени 10 отсечки, които се работят в момента. Подготвя се обществената поръчка за петте станции към Студентски град, а за разклонението към „Ринг мол“ и другото продължение на „Бизнес парк“ текат предпроектни проучвания. В момента се обсъжда и разширение в посока север. Надявам се тази година да бъде избран изпълнител за двете станции по „Царица Йоанна“ в „Люлин“ и те да бъдат реализирани през 2028-2029 г.

- И „Ринг мол“ ли е така?

- Не, там ни чака доста по-дълга процедура. На този етап стои въпросът с финансирането на проекта. Там по-скоро хоризонтът е в следващия мандат.

- Парите пак ли ще са европейски?

- Европейските пари продължават да намаляват и това е едно от предизвикателствата, с които трябва да се бори градът. През годините не е имало усилия да се увеличават приходите на града и удобно се е разчитало на европейските средства, за да се придвижват ключови проекти. Ако преди се е финансирало 90% БФП и 10% самоучастие, в момента сме 50% на 50%. За всичките проекти от нас се очаква все по-висок процент самоучастие, което значи, че трябва да се разчита на други източници на приходи. Нашата работа става още по-трудна, когато се взимат безобразни дългосрочни решения като повишаването на заплатите в градския транспорт, където се поемат задължения за десетки милиони на година. Колкото повече се увеличават текущите разходи, толкова повече няма пари за инвестиции и нови неща в града.

- Какво е решението?

- Поставил съм си за цел градът да има много нови източници на финансиране - от заемни средства и друг тип финансови инструменти до публично-частно партньорство, което на шега съм казвал, че при нас се разбира като да правиш частен бизнес с обществен ресурс. Идеята е да се създадат правилните условия, за да е защитен интересът на софиянци и същевременно да бъде ангажиран частен капитал, който срещу нормална печалба да изпълни определен тип проекти. Като приоритетни теми за такъв тип партньорства сме разглеждали паркинги, спортна инфраструктура, всичко, свързано с минералната вода, концесии, където освен да се направи дадено съоръжение, впоследствие да има кой да се грижи за поддръжката и да предоставя добра услуга. Едно от най-големите предизвикателства пред нас е как да имаме финансов ресурс, за да правим всичко, което искаме.

- Приключи ли изграждането на канализацията в Драгалевци?

- В Драгалевци се отстраняват дефектите. Договорът е по ФИДИК и не е случайно, че те дават възможност на възложителя да обявява на изпълнителя появили се дефекти в продължение на една година след приключване на строителството, като фирмата е длъжна да ги отстрани за своя сметка. Ако трябва ще ги оправят по 3-4 пъти, но да направят нещата така, както се очаква.

- На колко места няма канализация към днешна дата?

- На 30% от територията остава да се изгради канализация - Нови Искър, Абдовица, Димитър Миленков, Бенковски, район Панчарево, Симеоново. Смятам, че ще има изключително голям напредък за следващия мандат по отношение на завършването на РПИП1 и стартирането на РПИП2. Тук става въпрос за над 100 милиона безвъзмездна финансова помощ и решаване на проблема. Не отива на европейска столица да има проблем с канализацията и заради това да си съсипваме реките и езерата с всякакви незаконни зауствания и после да се чудим как да почистим Панчаревското езеро или всичките реки, защо не са годни да бъдат зелени линейни паркове.

- Като говорим за дефекти, не мога да не ви попитам за ремонта на „Опълченска“. Доволен ли сте от това, което се получи на финала?

- Да, доволен съм как се получи ремонтът на „Опълченска“. Няма проект, където всички да са 100% съгласни с изпълнението му. Спрямо това с какъв започнахме се направиха изключително много корекции и е направено всичко възможно проектът да бъде приближен до това, което хората искат.

- Хора питаха защо не беше съборена къщата на Георги Димитров, заради която тротоарът там е по-тесен?

- Защото това не е възможно да се направи. Всички ние сме били в много други градове, включително в тези, от които се учим на градоустройство, където също има тротоари, които свършват и трябва да слезеш на платното, за да продължиш по малка уличка. Налага ни се да се съобразяваме с много фактори и невинаги се работи в идеални условия.

- Можеше ли все пак да се увеличи габаритът на тротоарите по „Опълченска“?

- Не, нямаше никакъв начин, ако искахме да се запази габаритът на целия булевард, т.е. той да бъде еднакъв от Руски паметник до „Сливница“. Ние сме се старали на базата на това какво имаме като дадености да направим възможно най-доброто.

- Живеещи се възмутиха, че са били премахнати и доста дървета?

- Има критики, но трябва да има и разбиране. Две трети от премахнатите дървета бяха инвазивни, които нямат място в градската среда. Трябва да се знае, че са посадени повече, отколкото са премахнати. Посадихме по-големи дървета, отколкото е практиката. Сложихме и капково напояване. Знаем, че една група хора са недоволни, но аз мога да ви покажа и доста писма от други, които се радват, че най-накрая този проект от 90-те е реализиран.

- Каква е идеята на червената маркировка, която се положи, и дали тя е с качеството, с което трябва да бъде?

- Идеята на червената маркировка не е нещо, което ние сме си измислили, това ни беше предписано от КАТ. Съобразили сме се с всичките им предписания. Това е един от най-проверяваните обекти заедно със завода за боклук. Не можем да се оплачем от липса на внимание от всеки един контролен орган.

- Кои са инфраструктурните ви приоритети?

- За нас е приоритетно да се направят всички рингове и тангенти. Много от тези неща няма да се случат в този мандат, но започва работата по тях. Сред тях е разширението на „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“ в частта на „Бъкстон“, пробивът на „Пенчо Славейков“, Източната и Западната тангента, реализирането на „Адам Мицкевич“, бул. “Илиянци”,“ бул. “Копенхаген”, довеждащата инфраструктура и ВиК за детската болница.

Връзката на летището с „Околовръстното“ и бул. „Копенхаген“ са изключително важни проекти, които много ще облекчат трафика по натоварените артерии в града. Затова е голяма борбата част от тях да бъдат реализирани, други са в процес на проектиране и ще започнат следващата година. Тогава ни чака много активен сезон. Надявам се да видим вече и започването на „Дж. Баучер“, на „Климент Охридски“ при УНСС.

Сега направихме моста на „Бакърена фабрика“, после трябва да се проектира продължението, за да няма този Г-образен завой и спокойно да се излиза на „Ломско шосе“. Всичко това са неща, които ще започнат след завършването на бул. „Рожен“, „Ал. Стамболийски“.

- Кога започва ремонтът на „Мария Луиза“?

- До края на годината трябва да започне. Ремонтът ще е от ул. “Козлодуй” до надлез “Надежда”. Подземният паркинг под булеварда ще се реализира на по-нататъшен етап, когато се премине към цялостната реализация на Устройствения план на гарата, който предвижда движението да мине отдолу. Отгоре става пешеходна зона и остават трамваите.

- Идва ли краят на стеснения път на „Климент Охридски“?

- Имаме постоянни срещи с инвеститорите, които искат да реализират строителните си намерения. Разговорите ни са за това как да се направи укрепването, така че да може да пуснем движението в затвореното платно. Това е една от темите, които сме наследили, но тя не е единствената. Канализацията в „Драгалевци“, целият воден цикъл, „Осми декември“, „Каблешков“. Имаме много проекти, на които трябва много бързо да намерим решение.

- Разплита ли се казусът с „Тодор Каблешков“?

- Собственикът жали, ние жалим, така че ще оставим съдът да прецени. Ние смятаме, че сме в правото си и че решение срещу това, за което ние се борим, би било против обществения интерес. Надявам се да стигнем до резултат, който да ни даде възможност да получим предварителното изпълнение и да бъде довършен този булевард. Той е от изключителна важност за трафика, за новата линия на градски транспорт, която беше гласувана в общинския съвет.

- Ще тръгне ли някога трамваят по „Каблешков“?

- Нагласите на „Електротранспорт“ и на част от СОС е, че по-скоро трябва да има. Това е въпрос на приоритизация и въпрос на финансиране. Инфраструктура се прави с планиране, което следва някаква идея. По-важно ми е да имам ключовите рингови булеварди, тангенти, ремонт на основни пътни артерии.

- Ще тръгне ли Симеоновският лифт за новия зимен сезон?

- Не. Той няма да тръгне, докато не бъде подменен с ново съоръжение. И това, колкото и да е неприятно за ушите, трябва да го знае всеки един софиянец. Визията за Витоша, която изработихме, включва нашето разбиране за това какво трябва да бъде планината за софиянци. Една част от това е достъпът до нея - лифтове, паркинги, пътеки, зелени коридори, премостване на „Околовръстното“. Другото е всичко, което е свързано с програмите за деца. Сега предстои обсъждане и приемане на плана за управление на Витоша. Министърът на туризма Мирослав Боршош каза публично, че ще придвижи промяната в Закона за горите. Витоша, планините около София, минералните води, водата, културно-историческото наследство - това е основата на нашия град плюс зелената система. Тези неща трябва всяка една администрация да ги пази и да ги развива. И това нехайство, което има към всичко, което прави нашия град по-различен, трябва да спре.

- Кога ще тръгне Драгалевският лифт?

- Проблемът с него е, че там, откъдето започва, няма подходяща инфраструктура. Затова ние гледаме как да решим този проблем. Ако си тръгнал с кола, къде да я оставиш? Как да има голям паркинг и къде? Оттам да тръгват автобуси, да има нагоре към планината и удобно довеждане до началото на лифтовата станция. Според експерти е добре този лифт да бъде продължен нагоре, което има редица предизвикателства, има различни мнения, но да кажем, че към момента ние застъпваме идеята да стига до Голи връх (по сегашното трасе). Що се отнася до Княжевския лифт, той е с по-нисък приоритет поради това, че е най-компрометиран и най-географски изолиран. В бъдеще обаче със сигурност трябва да бъде възстановен.

Това е той:

Васил Терзиев е роден на 9 юни 1978 г. в София

От 1992 до 1996 г. учи в Първа английска езикова гимназия

До 2001 г. е студент в Американския университет в България (АУБ) в Благоевград, завършва с отличие специалност "Бизнес администрация".

През 2002 г. става съосновател на Telerik, години по-късно създава Фондация „Телерик Академия“, която дава възможност на ученици за модерно технологично обучение

Васил Терзиев е запален спортен ентусиаст и се занимава активно с баскетбол, футбол и тенис. От 2023 г. той е избран за кмет на София

Владимир Христовски