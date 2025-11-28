Б ившият защитник на Барселона Жерар Пике дебютира като гостуващ професор в Харвард в Бостън. Той бе поканен от директора на курса „Бизнес на развлеченията, медиите и спорта“ Анита Елберс, за да анализира пред студентите основаната от него Кралска лига.

Турнирът е с формат от 7 отбора и включва правила, които се отличават от традиционните футболни разпоредби, като например дузпи за тайбрек, неограничени смени и др. В началото проектът тръгна с мъжки и женски лиги в Испания. След това се разрасна с разклонения в Мексико, Бразилия, Франция, Италия, Германия, Близкия изток и Северна Африка, а скоро и в САЩ.

В лекциите си Пике обясни как Кралската лига се е превърнала в един от най-популярните спортни развлекателни продукти в момента. Някогашният шампион с Барса също е завършил този кратък 4-дневен курс на обучение в Харвард през 2017 г. под ръководството на проф. Елберс. С подобни изследвания са се занимавали и други известни личности като актрисата Кейти Холмс и баскетболистът Пау Гасол.