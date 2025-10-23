К расавица №1 сред футболните съдии Мануела Николоси се присъедини към Kings League.

В Италия турнирът се провежда за първи път тази година. Първите мачове се изиграха тази седмица, а за да бъдат привлечени повече фенове, с него се ангажираха известни личности и обичани футболисти. Залага се и на опита и именно тук е мястото на 45-годишната Мануела. Тя има солиден брой мачове като страничен рефер в традиционния футбол, а сега ще се пусне и в зала. „Лигата на кралете“ беше основана през 2022-ра от бившия защитник на Барселона и Испания Жерар Пике и оттогава набира все повече привърженици.

Хубавата Николоси е единствената жена рефер в турнира. Самата тя не се съмнява, че ще срещне разбиране и добро отношение, за разлика от досегашната си кариера, в която неведнъж се е борила с предразсъдъци.

„Почти всички мои шефове ми повтаряха, че не трябва да привличам вниманието. Да обръщам по-малко внимание на външния си вид. Когато бях във Франция, където се преместих заради някои проблеми в родината си, не ме допуснаха да премина на по-високо ниво, защото съм „прекалено привлекателна“. Бях на ръба да се откажа от съдийството. Когато допуснеш грешка на терена или се провалиш на тестовете, е едно, но когато ти кажат, че си лъскав, вече е различно“, разказа патилата си Мануела пред Quotidiano Sportivo преди време.

Въпреки това тя има завидна биография във футбола – беше част от съдийската бригада във финала на световното първенство за жени през 2019-а, върхът й в мъжкия футбол е финала за Суперкупата на Европа между Ливърпул и Челси през същата година.

„Влюбих се във футбола, когато бях на 4, и татко ме заведе на „Олимпико" да гледам Лацио. Той хич не хареса ищаха ми да тренирам, тъй като не било за момичета. Почина в автомобилна катастрофа, когато бях на 16. Но когато излязох в мача Ливърпул – Челси, погледнах към небето и му прошепнах, че съм достигнала най-високото ниво".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сега с нейните решения в Kings League ще трябва да се съобразяват редица звезди. Тя обаче не е единствената хубавица в турнира. Президент на един от отборите е журналистката Дилета Леота, а като вице на друг тази седмица беше представена моделката Мелиса Сата. Тя е в тима, чийто шеф е бившият национал Лука Тони.

