К расавица №1 сред футболните съдии Мануела Николоси се присъедини към Kings League.

В Италия турнирът се провежда за първи път тази година. Първите мачове се изиграха тази седмица, а за да бъдат привлечени повече фенове, с него се ангажираха известни личности и обичани футболисти. Залага се и на опита и именно тук е мястото на 45-годишната Мануела. Тя има солиден брой мачове като страничен рефер в традиционния футбол, а сега ще се пусне и в зала. „Лигата на кралете“ беше основана през 2022-ра от бившия защитник на Барселона и Испания Жерар Пике и оттогава набира все повече привърженици.

Хубавата Николоси е единствената жена рефер в турнира. Самата тя не се съмнява, че ще срещне разбиране и добро отношение, за разлика от досегашната си кариера, в която неведнъж се е борила с предразсъдъци.

„Почти всички мои шефове ми повтаряха, че не трябва да привличам вниманието. Да обръщам по-малко внимание на външния си вид. Когато бях във Франция, където се преместих заради някои проблеми в родината си, не ме допуснаха да премина на по-високо ниво, защото съм „прекалено привлекателна“. Бях на ръба да се откажа от съдийството. Когато допуснеш грешка на терена или се провалиш на тестовете, е едно, но когато ти кажат, че си лъскав, вече е различно“, разказа патилата си Мануела пред Quotidiano Sportivo преди време.

Italy 🇮🇹



Italian referee Manuela Nicolosi, who officiated a Women’s World Cup final, spoke out about sexism in her career. In her book, she recalls being reduced to her looks and excluded from top levels in Italy, forcing her move to France.https://t.co/nL9I9E27Dj pic.twitter.com/PscBCzvUh0 — Fare (@farenet) September 26, 2025

Въпреки това тя има завидна биография във футбола – беше част от съдийската бригада във финала на световното първенство за жени през 2019-а, върхът й в мъжкия футбол е финала за Суперкупата на Европа между Ливърпул и Челси през същата година.

„Влюбих се във футбола, когато бях на 4, и татко ме заведе на „Олимпико“ да гледам Лацио. Той хич не хареса ищаха ми да тренирам, тъй като не било за момичета. Почина в автомобилна катастрофа, когато бях на 16. Но когато излязох в мача Ливърпул – Челси, погледнах към небето и му прошепнах, че съм достигнала най-високото ниво“.

Сега с нейните решения в Kings League ще трябва да се съобразяват редица звезди. Тя обаче не е единствената хубавица в турнира. Президент на един от отборите е журналистката Дилета Леота, а като вице на друг тази седмица беше представена моделката Мелиса Сата. Тя е в тима, чийто шеф е бившият национал Лука Тони.