Н ай-малко трима души са загинали, а 11 са ранени, след като товарен самолет на американската куриерска и логистична компания UPS с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар, заяви губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър.

"Разполагаме с някои предварителни данни, но мога да ви кажа, че очаквам те да се увеличат. В момента смятаме, че имаме най-малко трима загинали. Вярвам, че този брой ще се увеличи. Имаме най-малко 11 ранени, някои от които са в тежко състояние и са приети в местни болници", подчерта той.

Според UPS на борда на самолета са били трима членове на екипажа, а федералните власти заявиха, че се опасяват, че всички те са загинали при инцидента.

Самолетът е излетял от пистата на международното летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, с пламъци на едното крило, а при падането му и удара в земята избухва огромно огнено кълбо. След катастрофата няколко сгради в индустриалната зона в близост до пистата са били обхванати от пламъци.

Самолетът е трябвало да лети за Хонолулу.

Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед всички в радиус от 5 мили (8 километра) от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно властите обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо.

"Има много пострадали и пожарът все още бушува. Много пътища в района са затворени - моля, избягвайте мястото на инцидента", написа кметът на Луивил Крейг Грийнбърг в социалните мрежи.

Източник: БТА