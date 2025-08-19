П резидентът на САЩ Доналд Тръмп говори на живо по Fox News, за да предостави подробности от срещата си с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери. Той каза, че се е обадил на руския лидер Владимир Путин вчера и се надява, че поведението му „ще бъде добро“. Ако не, ще бъде „трудна ситуация“, добави Тръмп.

Той обясни, че се надява Зеленски „да направи това, което трябва“, но подчерта, че трябва да бъде „гъвкав“ и в преговорите.

Тръмп: Украйна „един ден може да стане руска“!

Тръмп добави, че едва ли Зеленски и Путин някога ще бъдат „най-добри приятели“, но отбеляза, че двамата лидери са тези, които „трябва да диктуват решенията“.

На въпроса дали САЩ ще имат войски на място в Украйна като част от гаранциите за сигурност, Тръмп категорично заяви, че това няма да се случи. „Гарантирам“, казва той.

Тръмп нареди ядрени подводници да бъдат разположени близо до Русия

Тръмп беше попитан как са преминали разговорите със световните лидери в Белия дом вчера. Той ги нарича „добри хора“, които „искат да сложат край на войната“. "Конфликтът в Украйна е по-близо до тях, защото нас ни разделя един океан. Така че за тях това е нещо различно. Що се отнася до сигурността, те са готови да изпратят хора на място“, добави Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ очерта с какво са готови да помогнат те: чрез въздушна подкрепа, но подчерта, че присъединяването към НАТО не може да бъде ключовата форма на сигурност, на която Украйна разчита.