Х иляди севернокорейски войници „се редят на опашка“, за да влязат в Украйна и да се бият на фронтовата линия за Путин , твърдят източници. Преди това Ким Чен Ун беше изпратил сили в Курска област, които извършиха „успешна“ мисия, като участваха в успешното изтласкване на украинската армия.

Според експерт, над 100 000 севернокорейски граждани са готови да отидат в Украйна във всеки един момент – само чакат повикване на фронтовата линия . Последните данни на южнокорейското разузнаване споделиха данните, като руският военен експерт Андрей Клинцевич добави: „Харесват ни тези числа, те могат значително да ускорят много процеси“.

В допълнение към това, военният експерт Тимур Сиртланов припомни, че въоръжените сили на Северна Корея са изиграли значителна роля във връщането на Курската област от украинците. Сиртланов заяви пред изданието MK: „Севернокорейските войски могат да изпълняват бойни мисии само на територията на Руската федерация. Например, в бъдеще те могат да носят бойна служба за защита на държавната граница на Руската федерация - Курска, Белгородска, Брянска области“. Той добави, че тези корейци могат да бъдат разположени навсякъде, където може да са необходими в Украйна.

Съвсем наскоро Ким Чен Ун отдаде почит на севернокорейските войници, загинали в битките си за Русия , заявявайки, че „сърцето го боли“ от загубите.

Комвентарите бяха направени в четвъртък, 21 август, по време на церемония в Пхенян, където севернокорейският лидер се срещна с военни представители на подразделение, сражавало се за Русия по време на руско-украинската война, според държавните медии.