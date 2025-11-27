А ктьорът и режисьор Димитър Кирязов, познат като Бай Иван от култовата поредица „Светът на Ванката“, остана без подаръци на премиерата на новия си филм „Почивката 2 – На море“, видя „Телеграф“.

„Всички идваха и ми се извиняваха, че за мен няма нищо, а носят дарове само за бебето. В петък пускаме в нашия канал в YouTube нов епизод, в който ще обявим пола с кадри от нашето baby shower парти“, сподели пред вестника комикът.

Беля

За първи път цялото семейство бе заедно на червения килим на официална премиера на свой филм. Освен Димитър Кирязов и бременната Силвия Йорданова в звезда на вечерта се превърна техният син Дани, който се похвали на всеослушание, че е със специални нови обувки и колан за премиерата, поръчани от интернет. „Взе ни всичките нерви, но пък сме щастливи, че бяхме заедно в този миг. Притеснявах се да не направи някаква беля и той взел, че я направил по време на прожекцията – обърнал кутията с пуканки на един човек, докато минавал покрай него“, каза режисьорът.

Бърнаут

Най-голямото притеснение за него се оказало, че интересът към „Почивката 2“ се оказал двойно по-голям и дошли много повече хора от поканените. „Заради това трябваше да помоля в киното да отворят още една зала, за да може всички желаещи да видят филма. А след това всеки ми казваше, че иска да участва в следващия. Обаче вече толкова съм бърнаут, че имам нужда от малко почивка преди това“, споделя още Кирязов. Премиерата на комедията бе уважена от куп известни музиканти, инфлуенсъри и подкастъри, сред които и Галена. „Запознахме се на червения килим. Нейният малък син Алекс ни е голям фен и става и ляга с нашите клипове. Тя сподели, че и на нея й е харесал филмът“, добави Бай Иван.

Интервю с Димитър Кирязов и Силвия Йорданова за най-интересното от снимките на „Почивката 2“ четете в съботния брой, а филмът е по кината от 5 декември.

Лео Богдановски