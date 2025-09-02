И аз съм част от играта!!!, надигна глас сестрата на скандалната Бианка Ченсори, която е повече без дрехи отколкото със.

Така "бездрешната" половинка на Кание Уест вече има люта конкуренция и май ще сваля короната.

Бианка Ченсори със скандалния си съпруг Кание Уест

Рискованото царуване на Бианка току-що си намери претендент, защото по-малката ѝ сестра Анджелина публикува своя скандален коментар в Instagram, а резултатите са 🥵. Малката успя да изпоти и фотографи и зрители, пише TMZ.

Във вторник Анджелина взе пример от наръчника на Бианка, като сложи катарама на бюста си, но нямаше начин тази каишка да си върши работата. Всичко прелива отвсякъде.

Австралийската зашеметяваща звезда позира с намазнено с олио бронзово тяло, облечено в дълга дънкова пола... известно прикритие, разбира се, но ако се стреми към короната на Бианка... не се изненадвайте, ако тази пола я няма при следващата фотосесия.

Засега по-малката сестра Анджелина е на прав път... тя дори е усвоила характерния за Бианка изпълнен със злоба поглед на безизразно лице, защото усмивките очевидно не са част от кодекса на поведение на фамилията.