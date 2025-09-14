И звестна е истината, че творците на изкуството са сред хората с най-чувствителна и най-ранима и нежна психика. Едни си режат ушите, други се тровят, трети се бесят, а четвърти се застрелват. Не правят изключение и българските поети и писатели.

Ангел Каралийчев

Най-малко 20 от тях сами избират да сложат край на живота си по различен начин поради различни причини. За щастие не при всички опитът за самоубийство се оказва успешен. Някои, противно на желанията си, оцеляват и живеят още дълги години след това. И един от тези щастливци е известният на цяла България любим детски писател Ангел Каралийчев. В неговия случай трагедията е почти банална и е свързана с любовна драма. Такава, каквато отнема живота на неговия колега по перо Пейо Яворов. В случая с Каралийчев до фатален изход обаче не се стига. Писателят оживява, за да напише през следващите години едни от най-добрите образци на съвременната български детска литература.

Мечо

Ангел Каралийчев е роден на 21 август 1902 г. в Стражица. Още като ученик той пише и публикува първите си творби, които са стихотворения. През 1923 г. излиза първата му стихосбирка „Мауна Лоа“, която всъщност е революционна поема. Две години по-късно излиза и първата негова детска книга „Мечо“. В следващите години той спазва традицията всяка година да издава по най-малко една книга с разкази, като за 20 години издава и 15 детски книги. Общо 40 години от живота си той твори и създава книги за деца и юноши.

Ангел Каралийчев, последният вдясно на първия ред, сред сътрудници на списание Златорог в средата на 20-то години на ХХ век.

И докато за творчеството на Ангел Каралийчев се знае много, то за личния му живот няма чак толкова богата информация. Известно е, че писателят е бил красавец и любимец на столичанките. Самият той също не бил равнодушен към нежния пол и имал не една и две любовни авантюри. Една от тях обаче оставя фатални следи в живота му.

Страст

В края на 20-те години на ХХ век Ангел Каралийчев се запознава с актрисата Вела Ушева. Между двамата бързо пламват искрите на любовта и страстта и близо 5 години те живеят заедно, преди да решат да се оженят и узаконят връзката си. Вела е дъщеря на първата у нас след Освобождението дизайнерка Елена Ушева. Самата Вела дебютира твърде късно на театралната сцена.

Каралийчев с любимата му Вела.

Тя е вече на 28 години, когато се появява за пръв път пред публиката, която я приема с възторг. След едногодишен стаж във Варненския театър през 1923 г. тя се изявява на сцената на Народния театър в продължение на 6 години. На кинопрожекция в един салон Вела се запознава с младия Дон Жуан от Стражица Ангел Каралийчев, който след филма я изпраща до дома й. Връзката им започва бурно и страстно.

Писателят се влюбва до ушите в актрисата и полудява от ревност всеки път, когато до нея се доближи или я заговори друг мъж. А ако този мъж се усмихне, това за ранимата душа на писателя е истинска трагедия. Писателят особено много ревнува Вела от нейните фенове в театъра, които след представление я чакат да й поднесат цветя. При един от случаите обезумелият от ревност писател изхвърля всички букети, като оставя в стаята й само само своя. Накрая той поставя твърдо ултиматум на Вела – да избере или своята кариера, или него.

Каралийчев с любимата му Вела.

Без да се поколебае, тя избира кариерата си. Тогава, изпаднал в някакъв емоционален срив, творецът решава да сложи край на живота си само за да накаже любимата. Според замисъла на писателя той трябва да се самоубие в центъра на София. И то не къде да е, а пред сградата на Народния театър, където неговата любима ежедневно репетира. Писателят изпълнява замисъла си, като се прострелва с пистолет, но не пред театъра, а в квартирата си, където е намерен от своя хазаин.

Късмет

Идеята му била да се гръмне смъртоносно в гърдите. Но за щастие куршумът минава на сантиметри от сърцето и засяда под кожата на гърба му. Там 8-грамовото парче олово остава до края на живота на писателя – да му напомня ежедневно за безразсъдната постъпка, която едва не го изпраща завинаги на онзи свят. Дни наред детският кумир лежи в болница между живота и смъртта. След като се възстановява, неговата любима го прибира в дома си и се грижи за него до пълното му оздравяване.

Постъпката на писателя силно разтърсва актрисата Ушева и тя взема трудното решение да се откаже от собствена кариера в театъра и киното в името на връзката си със своя Ангел.

Младият Ангел Каралийчев със свои колеги.

През 1931 г. двамата сключват брак. По това време писателят е на 29 години, а Вела – на 37. Кумуват им поетът Николай Лилиев и писателката Анна Каменова. Бракът се оказва силен и продължава цели 41 години, чак до смъртта на писателя. През всички тези години Вела е асистентка на своя любим: преписва на пишеща машина и редактира написаното от него, превежда от други езици приказки на народите, обикаля вместо него по редакции и издателства да носи неговите текстове и да събира хонорарите му.

Ангел и Вела Каралийчеви имат две деца – син Иван и дъщеря Ани, които обаче умират в ранна възраст. Това разтърсва дълбоко Каралийчев, който посвещава на двегодишната си дъщеричка книгата си „Ането“. Съпругата му прекратява сценичната си кариера и остава вкъщи да се посвети на грижите за мъжа си. Една истинска самоотверженост. Въпреки ужасните удари на съдбата писателят доживява до 70-годишна възраст. Съпругата му го надживява с 9 години. Ангел Каралийчев умира на 14 декември 1972 година в София, а съпругата му – на 22 април 1979 г. на 83-годишна възраст.

Каралийчев, вторият отляво, с колеги в строящия се от бригадирите проход Хаинбоаз.

През своя над 40-годишен творчески път Ангел Каралийчев написва повече от 30 книги за деца и възрастни. Сред най-известните му произведения са сборниците с народни приказки „Край огнището“, „Дядовата броеница“, „Чудната птичка“, пътеписите „Земята на българите“ и „Сребърна ръкойка“, сборниците с разкази „Соколова нива“, „Птичка от глина“, „Надежда“, „Вихрушка“, „Българчета“, „Кладенчета“. Емблематични за младите читатели са повестите и разказите за Ането и палавия маймуняк Тошко Африкански. Наред с това Каралийчев прави и своя интерпретация на някои от най-известните народни приказки и легенди за исторически герои като Крали Марко.

През 1974 година Ангел Каралийчев получава почетна грамота на името на датския детски автор Ханс Кристиан Андерсен от Международния съвет за детско-юношеска литература и е вписан в почетната му книга. Днес много училища, улици и други сгради у нас носят името на талантливия писател от Стражица.

Иван Първанов